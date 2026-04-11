Дефіцит продуктів в Одеській області може зберігатися до нового сезону, впливаючи на ціни та доступність гречки для споживачів.

Дефіцит продуктів в Одеській області посилюється через невдалий урожай гречки у 2025 році, який не покриває звичний рівень споживання, повідомляє Politeka.

В Україні щороку використовують 100–110 тисяч тонн цієї крупи, однак цьогорічний показник склав лише 70,8 тисячі.

Про це повідомила науковиця Інституту аграрної економіки Світлана Черемісіна. За її словами, такий результат став найнижчим за останні сім років. Близький показник фіксували у 2019 році — тоді зібрали 85 тисяч тонн, тоді як у наступні роки виробництво зростало. Зокрема, у 2023 році було досягнуто рекордного рівня — 210,7 тисячі тонн.

У період з 2019 по 2023 роки ринок гречки в Україні демонстрував стабільне зростання. Це пояснюється підвищенням економічної привабливості вирощування культури, а також скороченням імпортних поставок з Росії та сприятливою ціновою ситуацією.

Втім, уже з 2024 року тенденція змінилася. В Україні почали скорочуватися посівні площі та обсяги збору. У результаті сформувався дефіцит на рівні 30–35 тисяч тонн. Водночас, за словами експертки, наявні залишки з попередніх періодів дозволяють частково врегулювати ситуацію до надходження нового врожаю у 2026 році.

Імпорт гречки за останні роки суттєво зменшився. У 2019 році в Україну ввезли 14,4 тисячі тонн, у 2020-му — вже 43,9 тисячі. Проте з 2021 року обсяги почали падати: 21,8 тисячі тонн, у 2022-му — близько 9 тисяч, а у 2023 році — лише 0,3 тисячі. У 2024 році поставки майже припинилися та становили 0,04 тисячі тонн. Попередні дані за 2025 рік також свідчать про мінімальні показники.

За структурою імпорту лідирує Казахстан, на який припадає близько 45–55% поставок. Значну частку також займають країни Європейського Союзу — Польща, Литва, Латвія та Естонія, які сумарно забезпечують до 40% обсягів.

Водночас експерти не виключають, що частина продукції може мати інше походження. За словами представників галузі, існує ймовірність постачання російської гречки під виглядом казахської через переробку на прикордонних підприємствах.

На глобальному рівні Україна посідає третє місце серед виробників гречки після Росії та Китаю. Світовий обсяг виробництва становить 2–2,3 мільйона тонн щороку. Частка України у цій структурі оцінюється на рівні 8–9%.

У світовому експорті лідирує Росія з часткою 30–35%. Значні обсяги також постачають Китай та США. Серед європейських країн провідні позиції утримують Польща, Литва та Латвія, тоді як Казахстан і Канада виступають важливими регіональними експортерами.

Джерело

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Безкоштовні продукти для ВПО в Одесі: за яких умов можна розраховувати на підтримку.

Також Politeka повідомляла, Підвищення тарифів на комунальні послуги в Одеській області: подробиці зміни вартості.

Як повідомляла Politeka, Грошова допомога для ВПО в Одеській області: на що можуть розраховувати українці в березні.