Подорожчання проїзду в Одеській області відчувають пасажири більшості населених пунктів через збільшення витрат на пальне та обслуговування транспортних засобів, повідомляє Politeka.

У Рені, за словами місцевого підприємця Івана Хіори, підвищення вартості бензину з 50 до 75 гривень за літр додало приблизно дві тисячі гривень до собівартості одного рейсу. Попри це, тариф на маршрутку Одеса – Рені поки залишився на рівні 600 гривень, а міські перевезення коштують 20 гривень з пасажира.

Перевізники не виключають, що квитки можуть зрости, якщо ціни на пальне продовжать підніматися.

У Бессарабській громаді керівник ТОВ «Алекс» Іван Стеріополо зазначив, що формування тарифів залежить не лише від пального. Важливі також стан доріг, витрати на ремонт і технічне обслуговування автобусів, а також клас транспортного засобу.

Малі маршрутки споживають менше пального, тоді як великі автобуси «Еталон» витрачають його майже вдвічі більше. Через це короткі рейси коштують 60–100 гривень, а поїздки до Одеси подорожчали на 50 гривень.

У Балтській міській раді повідомили, що тарифи поки не змінюються, але кількість рейсів скорочено для економії пального та підтримки роботи транспортної системи. Схожа ситуація у Любашівці: проїзд до Одеси коштує 350 гривень і залишається без змін.

Пасажири скаржаться на нестабільність цін у Бессарабській та Тарутинській громадах. На коротких відстанях 20–30 кілометрів розцінки варіюються від 50 до 100 гривень.

Загалом подорожчання проїзду в Одеській області стало наслідком комплексного впливу факторів: зростання цін на пальне, стан доріг, ремонтні витрати та клас транспорту.

Місцева влада та перевізники наголошують, що регулярний моніторинг тарифів допоможе підтримувати баланс між доступністю проїзду та фінансовою стабільністю автопарків.

