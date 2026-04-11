Підвищення тарифів на комунальні послуги в Одеській області оголосили у Кілійській громаді для забезпечення стабільної роботи водопостачання та водовідведення, передає Politeka.

Зміни стосуються як міста, так і окремих сіл району. За даними КП «Світло», коригування пов’язане зі зростанням цін на електроенергію та закупівлю води. Вартість електрики з початку року піднялася з 13,50 до 16,32 грн/кВт·год, а з 1 квітня кубометр води подорожчав з 35 до 40 грн.

У Кілії нові тарифи виглядають так: водопостачання — 63,41 грн/м³ замість 58,72 грн, водовідведення — 57,65 грн/м³ замість 55,43 грн. Для прилеглих сіл, зокрема Ліски, вартість водопостачання піднялася з 211,65 до 225,44 грн на домогосподарство.

Інші населені пункти Кілійського району отримали такі зміни:

Шевченкове — водопостачання з 55,12 до 60,30 грн/м³;

Василівка — водовідведення з 50,45 до 53,80 грн/м³;

Фурманівка — водопостачання з 49,90 до 54,20 грн/м³, водовідведення з 48,00 до 51,35 грн/м³;

Новоселівка — водопостачання з 52,75 до 57,10 грн/м³, водовідведення з 50,60 до 54,00 грн/м³.

Представники громади підкреслюють, що підвищення тарифів на комунальні послуги в Одеській області необхідне для модернізації мереж і покращення якості обслуговування.

Мешканців закликають завчасно підготуватися до нових цін, встановлювати лічильники та стежити за можливими коригуваннями в наступні місяці.

Також радять економити воду та електроенергію, щоб зменшити витрати сім’ї та уникнути зайвих переплат.

Своєчасне планування витрат допоможе уникнути непередбачених платежів та зберегти фінансову стабільність сім’ї.

