Доплати для пенсіонерів в Одеській області нараховуються для деяких літніх українців.

Частина українців може розраховувати на доплати для пенсіонерів в Одеській області, проте потрібно відповідати вимогам.

Про це йдеться на сайті ПФУ.

Пенсіонери, які досягли 70-річного віку, мають право на вікові надбавки — щомісячні доплати до пенсії, що призначаються автоматично.

Такі виплати починають нараховуватися після досягнення відповідного віку та збільшуються кожні п’ять років за умови, що основна пенсія не перевищує встановлений законодавством поріг. Звертатися до Пенсійного фонду для їх оформлення не потрібно, адже нарахування відбувається без додаткових заяв.

Розмір доплати залежить від вікової категорії пенсіонера. Особи віком від 70 до 74 років отримують 300 гривень щомісяця, від 75 до 79 років — 456 гривень, а громадяни, яким виповнилося 80 років і більше, — 570 гривень. При цьому ці суми не додаються одна до одної. Після переходу до наступної вікової групи встановлюється новий розмір надбавки, а не сумується з попереднім.

Водночас існують обмеження. Якщо розмір пенсії перевищує 10 340,35 гривень, така доплата не призначається. Крім того, після проведення індексації розміри цих фіксованих виплат залишаються без змін.

Нарахування надбавки починається з дня народження пенсіонера. Якщо ця дата припадає на перше число місяця, виплата здійснюється у повному обсязі.

Якщо ж день народження, наприклад, 20-го числа, у перший місяць сума буде нарахована пропорційно кількості днів після досягнення відповідного віку. У подальшому кошти виплачуються щомісяця разом із основною пенсією в повному обсязі.

Окрім вікових доплат в Одеській області, передбачені й надбавки за понаднормовий страховий стаж. Вони нараховуються за кожен повний рік роботи понад встановлену норму.

Розмір такого підвищення становить 1 відсоток від прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, за кожен додатковий рік стажу. Водночас загальна сума цієї доплати обмежена і, як правило, навіть за значний понаднормовий стаж не перевищує приблизно 500 гривень.

Після досягнення 80-річного віку пенсіонери продовжують отримувати вікові надбавки, які автоматично переглядаються відповідно до віку та виплачуються без необхідності додаткового звернення.

Останні новини України:

