Подорожчання яєць перед Великоднем в Одесі вже відчутне для жителів міста.

Інформацію про це жителям надають на сайт Мінфін.

Середні ціни на популярні бренди зросли за останній місяць, що особливо відчутно для десятка яєць у різних магазинах.

Яйця Квочка (С1, 10 шт)

Середня вартість упаковки Квочка становить 87 грн. У Auchan їх продають по 88 грн, у Novus – 85,99 грн. У березні середня ціна була нижчою – 85,41 грн. Індекс споживчих цін показує зростання від 83,95 грн 8 березня до 87 грн на початку квітня, тобто за місяць підвищення склало 3,05 грн.

Яйця Ясенсвіт (С1, 10 шт)

Для бренду Ясенсвіт середня ціна досягла 87,23 грн. У Megamarket їх продають по 93 грн, Auchan – 84,70 грн, Novus – 83,99 грн. У березні середнє значення вартості було 84,21 грн, а зростання склало близько 5 грн за місяць.

Яйця Ясенсвіт (С1, 18 шт)

Упаковка з 18 яєць коштує 154 грн. У Novus її продають за тією ж ціною. У березні середня вартість була 146,31 грн, що означає підвищення на 10 грн.

Яйця Ясенсвіт (С1, 30 шт)

Великі упаковки з 30 штук коштують у середньому 263,75 грн. У Megamarket ціна досягає 272,50 грн, Metro – 255 грн. У березні середнє значення становило 256,46 грн, тобто підвищення за місяць склало 12,65 грн. Індекс споживчих цін свідчить про постійний попит перед святом та коливання вартості протягом місяця.

Таким чином, подорожчання яєць перед Великоднем в Одесі вже відчутне для жителів міста. Експерти радять заздалегідь планувати покупки та порівнювати ціни у різних торгових мережах, щоб сформувати святковий кошик без зайвих витрат.

Нагадаємо Politeka писала, Безкоштовні продукти для ВПО в Одесі: за яких умов можна розраховувати на підтримку.

Також Politeka повідомляла, Підвищення тарифів на комунальні послуги в Одеській області: подробиці зміни вартості.

Як повідомляла Politeka, Безкоштовне житло для ВПО в Одеській області: кому і який прихисток доступний