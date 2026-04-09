Графіки відключення світла в Одеській області на 10 квітня торкнуться лише окремих населених пунктів.

В Одеській області 10 квітня графіки відключення світла заплановані лише в окремих населених пунктах, повідомляє видання Politeka.net.

Про обмеження попередили кілька територіальних громад регіону.

Графіки відключення світла в Одеській області на 10 квітня торкнуться лише окремих населених пунктів. Мешканцям радять заздалегідь перевірити, чи входить їхня адреса до списку тимчасових вимкнень, щоб врахувати можливі перебої з електропостачанням і спланувати свої повсякденні справи.

З метою підвищення надійності електропостачання та попередження аварій в електричних мережах, "Одеські електромережі" буде проводити профілактичні роботи в межах Роздільнянська територіальна громада. У зв’язку з виконанням даних робіт буде відключення електроенергії в місті Роздільна роздільна в різні часові проміжки:

З 09:00–17:00 години за адресами:

Святого Інокентія — 24

Дмитрієва Сергія — 1/А

З 12:00–16:00 години за адресами:

Дмитрієва Сергія — 1/А.

Також повністю буде знеструмлено село Єреміївка. Світло зникне з 14:00 до 18:00 години.

10 квітня у цих населених пунктах заплановані планові відключення електроенергії. Причиною тимчасових вимкнень стануть профілактичні роботи, які проводитиме компанія ДТЕК Одеські електромережі. У місті Біляївка графік відключень буде наступним:

вул. Миру — з 9:00 до 17:00;

просп. Незалежності та вул. Костіна — з 12:00 до 16:00.

Крім цього, через виконання планових робіт буде відключення електроенергії за такими адресами:

10.04.2026 з 08:00 до 19:00 в селі Мардарівка – вулиця Новоселів;

10.04.2026 з 08:00 до 19:00 в селі Гонората – вулиці Північна, Центральна;

10.04.2026 з 08:00 до 19:00 в селі Олексіївка.

