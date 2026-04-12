Дефіцит продуктів в Одеській області може зберігатися до нового сезону, впливаючи на ціни та доступність гречки для споживачів.

Дефіцит продуктів в Одеській області посилюється через низький урожай гречки у 2025 році, який не покриває звичний рівень споживання, повідомляє Politeka.

За даними експертів, цьогоріч в Україні зібрали лише 70,8 тисячі тонн, тоді як щорічна потреба становить 100–110 тисяч.

Про це повідомила науковиця Інституту аграрної економіки Світлана Черемісіна. За її словами, такий показник став найнижчим за останні сім років. Для порівняння, у 2023 році було зафіксовано рекордні 210,7 тисячі тонн, тоді як у 2019-му врожай становив 85 тисяч.

У період із 2019 до 2023 року ринок демонстрував стабільне зростання. Цьому сприяли економічна привабливість вирощування культури, скорочення імпортних поставок та сприятлива цінова кон’юнктура. Втім, уже з 2024-го площі під посівами та обсяги збору почали зменшуватися.

У результаті утворився дефіцит на рівні 30–35 тисяч тонн. Водночас перехідні залишки дозволяють частково врегулювати ситуацію до надходження нового врожаю у 2026 році.

Імпорт гречки також істотно скоротився. Якщо у 2019 році в Україну ввезли 14,4 тисячі тонн, то у 2020-му — 43,9 тисячі. Надалі обсяги зменшувалися: у 2021 році — 21,8 тисячі тонн, у 2022-му — близько 9 тисяч, у 2023-му — лише 0,3 тисячі, а у 2024-му поставки майже припинилися.

Основним постачальником залишається Казахстан із часткою 45–55%. Значну роль відіграють і країни Європейського Союзу — Польща, Литва, Латвія та Естонія, які забезпечують до 40% імпорту. Водночас експерти не виключають можливості постачання російської продукції під виглядом казахської після переробки.

На світовому ринку Україна посідає третє місце серед виробників після Китаю та Росії, формуючи близько 8–9% глобального обсягу. Серед європейських експортерів провідні позиції утримують Польща, Литва та Латвія.

Фахівці зазначають, що дефіцит продуктів в Одеській області може зберігатися до нового сезону, впливаючи на ціни та доступність гречки для споживачів.

