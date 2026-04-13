Грошова допомога для ВПО та пенсіонерів у Одеській області покликана зменшити фінансове навантаження на родини.

Грошова допомога для ВПО та пенсіонерів у Одеській області передбачає щомісячні виплати від благодійного фонду «Право на захист» у межах програми «Консорціум Реагування – 2026», повідомляє Politeka.

Ініціатива спрямована на підтримку найбільш уразливих категорій населення.

Розмір фінансової підтримки залежить від статусу отримувача і становить від 1 800 до 4 100 гривень на місяць. Загальна сума за період участі може досягати 10 800–12 300 гривень на одну особу.

Програма охоплює шість регіонів України: Дніпропетровський, Запорізький, Миколаївський, Одеський, Сумський та Харківський. Виплати призначені для домогосподарств із низьким рівнем доходу, які перебувають у зоні ризику або були змушені покинути свої домівки через війну.

Право на участь мають внутрішньо переміщені особи, люди похилого віку та місцеві жителі, що проживають поблизу державного кордону чи районів бойових дій. Допомога також доступна сім’ям, у яких дохід на одного члена не перевищує 8 422 гривень. Передбачено і пілотну реєстрацію для переселенців, які змінили місце проживання понад 45 днів тому, але не більше ніж шість місяців.

Під час відбору враховують зайнятість, стан здоров’я, наявність інвалідності, склад родини та інші соціальні чинники. Оцінюється також тип населеного пункту й віддаленість від лінії фронту.

Для участі необхідно надати паспорт, реєстраційний номер платника податків усіх членів родини, підтвердження складу домогосподарства та банківський рахунок у гривнях. Кошти перераховують виключно на особисті картки, що не належать до державних програм соціальних виплат.

Реєстрація здійснюється у визначених пунктах або через мобільні групи, які виїжджають до маломобільних громадян. Після перевірки поданих даних рішення ухвалюють протягом кількох тижнів, а виплати надходять орієнтовно через 4–6 тижнів.

Таким чином, Грошова допомога для ВПО та пенсіонерів у Одеській області покликана зменшити фінансове навантаження на родини та забезпечити соціальну підтримку в умовах воєнного часу.

Отримати консультації можна за телефоном гарячої лінії 0 800 750 104 у будні з 09:00 до 18:00, електронною поштою або через мобільний застосунок «єДопомога».

