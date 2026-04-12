Всі, хто потребує тимчасового прихистку, можуть скористатися безкоштовним житлом для ВПО в Одеській області та оперативно знайти підходяще помешкання через платформу.

У Одеській області переселенці можуть скористатися безкоштовним житлом для ВПО в різних форматах, повідомляють місцеві служби, повідомляє Politeka.

Платформа «Допомагай» дозволяє швидко знайти квартиру або приватний будинок як у місті, так і в передмісті від небайдужих громадян.

В Одесі на вулиці Жуковського пропонується кімната у двокімнатній квартирі для жінки. Там вже проживає господиня 68 років. Власниця шукає співмешканку для спільного проживання та компанії вечорами, при цьому доглядати за нею не потрібно. Деталі уточнюються за телефоном, вказаним у оголошенні.

Ще одна пропозиція на вулиці Онезькій передбачає однокімнатну квартиру на другому поверсі двоповерхового будинку. Приміщення обладнане пічним або електричним опаленням, кімната займає 16 кв.м, кухня — 5 кв.м. Є душ, туалет і балкон.

У Калантаївці Роздільнянського району доступний будинок для сімей або пар без дітей, літніх осіб, жінок і чоловіків, навіть із домашніми тваринами. Опалення здійснюється піччю, газу немає, тому варто враховувати цей нюанс при проживанні.

Ще один варіант у самому місті Одеса на вулиці Святослава Караванського — двокімнатна квартира для спільного проживання з господаркою.

Завдяки платформі «Допомагай» безкоштовне житло для ВПО в Одеській області можна знайти швидко, без складних процедур. Власники не лише надають дах над головою, а й створюють умови для безпечного та комфортного перебування.

Для уточнення наявності вільних місць та деталей поселення переселенцям радять звертатися безпосередньо до власників через платформу або гарячу лінію сервісу.

