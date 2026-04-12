Про обмеження попередили кілька територіальних громад регіону.

ДТЕК «Одеські електромережі» зробили детальний графік відключення світла в Одеській області на тиждень з 13 по 19 квітня. Вони триватимуть через роботи, які проводяться з метою підвищення надійності електропостачання та запобігання аварійним ситуаціям у мережах.

Курісівська сільська рада повідомила про додаткові вимкнення, що триватимуть 13 квітня. Вони триватимуть з 8 до 19 години в наступних населених пунктах:

Капітанівка вулиці:

Миру: 1, 2, 3, 4, 6, 8;

Степова: 2, 3, 4, 5;

Тараса Шевченка: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 20, 21, 24, 25, 26;

Українська: 5, 8

Сербка вулиці:

Визволення: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 43, 47;

Миру: 1, 2, 4, 7, 8, 9, 10–19, 21–27, 29–35, 36–39, 41–44, 46–60;

Привокзальна: 1, 3, 7, 8, 14, 17, 19, 21, 23, 25, 28, 37, 39, 45, 47, 49, 51, 55, 57, 59, 61, 67, 71, 77, 79, 83, 85, 87, 89, 91, 95, 97, 99, 101, 103, 105, 109, 117, 119, 121, 123, 125, 127, 129, 131, 133;

Новоселів: 1, 1А, 2–22, 25–33, 36–49, 51, 53, 55;

Садова: 1–10, 11–22, 24–33, 34–44, 46–55, 56–67, 69–82, 84–99, 100–108, 110;

Шевченка: 1–5, 6, 8–12, 14, 16–19, 22–26, 29–32, 34–36, 37–47, 49, 53, 55, 57, 61, 63, 65, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 85, 87, 89, 91, 93, 97, 101, 105.

З метою підвищення надійності електропостачання та запобігання аварійним ситуаціям у мережах, ДТЕК Одеські електромережі 14 квітня проведе планові профілактичні роботи на території Біляївської територіальної громади.

У зв’язку з цим у визначений період буде тимчасово припинено подачу електроенергії з 09:00–18:00 години:

с. Градениці

Без світла залишаться мешканці вулиць: Шевченка, Весела, Вишнева, Дружби, Зарічна, Згами Олександра, Зелена, Зоряна, Миру, Молодіжна, Набережна, Перемоги, Покровська, Польова, Прикордонна, Проїзд Героїв Чорнобиля, Рибацька, Садова, Свободи, Сонячна, Степова, Хутірська, Центральна, Шевченка, Широка, а також провулків: 1-й Степовий, 2-й Степовий, 2-й Шевченка, Вишневий, Зелений, Миру.

м. Біляївка

Знеструмлення заплановане на вул. Костіна.

