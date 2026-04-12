Подорожчання проїзду в Одеській області фіксують пасажири в різних громадах через зростання витрат на пальне та технічне обслуговування транспорту, передає Politeka.

У низці населених пунктів перевізники пояснюють зміну економіки рейсів різким стрибком цін на бензин. У місті Рені підприємець Іван Хіора зазначає, що пальне подорожчало з 50 до 75 гривень за літр, що додало близько двох тисяч гривень до вартості кожного маршруту. Попри це, напрямок Одеса – Рені поки тримається на рівні 600 гривень, а міські поїздки залишаються по 20 гривень.

Перевізники попереджають: у разі подальшого зростання витрат можливе коригування вартості квитків. Ситуація напряму залежить від ринку пального та стану автопарку.

У Бессарабській громаді керівник компанії «Алекс» Іван Стеріополо пояснює, що формування тарифів враховує не лише бензин. Важливими залишаються ремонт, технічне обслуговування та якість дорожнього покриття. За його словами, великі автобуси споживають майже вдвічі більше ресурсів, ніж малі маршрутки, що також впливає на кінцеву ціну.

На окремих напрямках короткі поїздки вже коштують 60–100 гривень, а рейси до Одеси подорожчали приблизно на 50 гривень. У Любашівці тариф до обласного центру утримується на рівні 350 гривень без змін, тоді як у Балтській громаді вирішили скоротити кількість виїздів для економії пального.

Місцеві жителі зазначають нестабільність вартості на маршрутах довжиною 20–30 кілометрів, де ціна коливається від 50 до 100 гривень.

Загалом подорожчання проїзду в Одеській області стало результатом поєднання кількох чинників: зростання витрат на пальне, ремонтні роботи та відмінності у класі транспорту.

У громадах та серед перевізників наголошують, що подальший моніторинг ринку має допомогти втримати баланс між доступністю поїздок і стабільністю роботи транспортних підприємств.

Також Politeka повідомляла, Підвищення тарифів на комунальні послуги в Одеській області: подробиці зміни вартості.

Як повідомляла Politeka, Грошова допомога для ВПО в Одеській області: на що можуть розраховувати українці в березні.