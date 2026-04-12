Енергетики попередили про нові локальні графіки відключення світла в Одеській області на понеділок, 13 квітня 2026 року.

У звʼязку з плановими роботами в електромережах в Одеській області 13 квітня 2026 року застосовуватимуть спеціальні графіки відключення світла, пише Politeka.

Зокрема графіки відключення світла в Одеській області 13 квітня торкнуться Південнівської міської територіальної громади. З 8:30 до 18:30 без електроенернії там залишаться мешканці таких населених пунктів:

Григорівка (будинки по вул. Радянська, 1; Чорноморська, 1А, 3, 5, 7/1, 7А, 9/1, 10, 10Б, 11, 12, 14, 14А, 14Б, 15-18, 20, 21, 23, 23/1, 25, 29-37, 39, 41, 42, 47-49, 53, 54, 56-62, 62А, 63-67);

Нові Білярі (Чорноморська, 26А, 70, 79, 81).

У межах Роздільнянської міської територіальної громади планове знеструмлення в понеділок відбудеться з 8:00 до 20:00 частково в селі Молдованка, повідомляє Politeka.

Крім того, за даними ДТЕК, графіки відключення світла 13 квітня також застосовуватимуть у межах Великобуялицької сільської територіальної громади. Там обмеження електропостачання діятимуть із 8 до 19 години в:

селі Великий Буялик (частково вул. Базарна, Болгарська, Успенська, Перша, Комарова, Преображенська, Шкільна, Яні, Степова, Христо Ботева, просп. Миру);

селищі Буялик (Зелена, Виноградна, Залізнична, 8-го Березня, Калинова, Армійська, Івана Вдовиченка, Грушова, Заводська, Південна, Андрія Дудника, Кисельова, Миру, Одеська, Покровська, Перемоги, Привокзальна, Ніни Строкатої, Садова, Тіниста, Тюріна, Театральна, Ушинського, Шкільна, Центральна).

