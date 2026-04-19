Подорожчання крупи в Одесі фіксується у сегменті базових продуктів харчування, де протягом березня–квітня 2026 року відбулося поступове підвищення вартості гречки, манки та пшона, передає Politeka.

Інформацію про це українцям надає сайт Мінфін.

Гречка (1 кг) зараз у середньому коштує 65,96 грн. У торгових мережах ціна коливається від 50,90 до 82,00 грн. Порівняно з березнем середній показник зріс на 11,92 грн, що стало одним із найбільш помітних змін у категорії бакалії.

Саме подорожчання крупи в Одесі найбільше проявилося у сегменті гречки, де динаміка впродовж місяця була стабільно висхідною без різких спадів.

Манна крупа «Хуторок» (800 г) наразі має середню ціну 41,25 грн. У березні вона становила 37,74 грн, що означає помірне зростання на 1,75 грн. У магазинах Novus і Megamarket вартість варіюється від 38,99 до 43,50 грн.

Пшоно (1 кг) утримується на рівні 51,75 грн у середньому. У березні його середня ціна була 47,62 грн, тобто приріст склав 2,75 грн. У роздрібних мережах показники знаходяться в межах 51,00–52,50 грн.

У щоденній динаміці помітно, що підвищення відбувалося поступово, без різких стрибків, із закріпленням нових значень у другій половині березня та на початку квітня.

Аналітика ринку свідчить, що найбільш відчутні зміни торкнулися саме гречки, тоді як манка та пшоно демонструють більш стримане зростання.

Таким чином, подорожчання крупи в Одесі охоплює всі основні позиції бакалії, з різною інтенсивністю зростання залежно від виду продукції.

Експерти радять споживачам стежити за ціновими змінами, оскільки ринок продовольства залишається нестабільним.

