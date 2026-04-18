Робота для пенсіонерів в Одеській області залишається актуальною темою для багатьох жителів регіону, тож рзповідаємо про це більше.

Робота для пенсіонерів в Одеській області представлена широким вибором вакансій у сферах обслуговування, логістики та нерухомості, передає Politeka.

Актуальні пропозиції оприлюднені на платформі Work.ua. Роботодавці дедалі частіше відкривають можливості для кандидатів старшого віку, пропонуючи гнучкі умови праці та конкурентну оплату.

Однією з таких вакансій є посада кондитера-оформлювача у Gagarinn Food Hub, розташованому на вулиці Аркадійське плато, 5Б. Заклад входить до розважального комплексу Gagarinn Kids, який поєднує дитячі атракціони та сімейне кафе.

До обов’язків працівника належить декорування тортів, створення тематичних десертів і підтримання чистоти робочого місця. За зміну пропонують 1200 гривень і додатковий відсоток від виторгу, що дозволяє заробляти близько 1400–1500 гривень на день. Передбачено графік 4/2 з 08:00 до 20:00.

Ще одна робота для пенсіонерів в Одеській області — вакансія водія-експедитора. Кандидат повинен мати посвідчення категорій В і С та здійснювати доставку продуктів по Одесі й регіону. Заробітна плата становить від 35 000 до 40 000 гривень при п’ятиденному робочому тижні.

Також відкриті можливості у сфері нерухомості. Агентство «Юриспрудент, АН» пропонує посаду менеджера з продажу новобудов із доходом від 60 000 до 160 000 гривень. Серед основних завдань — консультування клієнтів, організація переглядів та супровід угод.

Експерти зазначають, що попит на досвідчених фахівців зростає, а роботодавці дедалі активніше залучають людей поважного віку до ринку праці.

