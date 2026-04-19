Безкоштовне житло для ВПО в Одеській області залишається важливим інструментом підтримки переселенців та їхньої швидкої інтеграції в нових громадах.

Безкоштовне житло для ВПО в Одеській області пропонують через онлайн-платформу «Допомагай», яка об’єднує приватні оголошення про тимчасове розміщення переселенців у містах і селах регіону, передає Politeka.

Сервіс дає змогу швидко знайти варіанти проживання у квартирах або будинках, що надаються місцевими мешканцями без оплати. Формати різняться — від окремих кімнат до спільного побуту з власниками, залежно від індивідуальних потреб.

В Одесі на вулиці Жуковського доступна кімната у двокімнатному помешканні. Там проживає жінка похилого віку, яка шукає співмешканку для спокійного співжиття. Догляд не передбачений, а деталі узгоджуються безпосередньо з господинею.

Ще один варіант розташований на вулиці Онезькій. Це однокімнатна квартира на другому поверсі з кімнатою площею 16 квадратних метрів, кухнею, санвузлом і балконом. Опалення забезпечується твердим паливом або електроенергією.

У селі Калантаївка Роздільнянського району пропонується будинок, придатний для пар, одиноких людей і родин із домашніми тваринами. Через відсутність газу приміщення обігрівається піччю.

Також в обласному центрі на вулиці Святослава Караванського доступна двокімнатна квартира для спільного проживання з власницею, що передбачає базові побутові умови.

Завдяки сервісу «Допомагай» безкоштовне житло для ВПО в Одеській області можна підібрати без складних процедур, обравши оптимальний варіант відповідно до складу сім’ї та особистих потреб.

Переселенцям рекомендують напряму зв’язуватися з власниками через платформу для уточнення умов проживання та наявності вільних місць.

Безкоштовне житло для ВПО в Одеській області залишається важливим інструментом підтримки переселенців та їхньої швидкої інтеграції в нових громадах.

