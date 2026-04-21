Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Одеській області почали видавати в гуманітарному центрі «Гостинна Хата», повідомляє Politeka.

У пункті допомоги сформовано партію харчових наборів. До неї входять локшина швидкого приготування та соуси для приготування страв. Ініціатива реалізована завдяки співпраці благодійного фонду з партнерами та волонтерами, які забезпечили постачання гуманітарної допомоги.

У центрі зазначають, що розподіл організовано за окремою чергою, аби уникнути скупчень і плутанини під час отримання пакунків. Видача відбувається впорядковано, з урахуванням потреб людей, які належать до соціально вразливих категорій.

Отримати допомогу можуть внутрішньо переміщені особи за наявності відповідної довідки, оформленої у період 2022–2026 років. Окремо підкреслюється, що наявність повного пакета документів є обов’язковою: паспорт, ідентифікаційний код та довідки на кожного члена родини.

Також важливо стежити за офіційними повідомленнями фонду у Facebook, де регулярно публікують оновлення щодо графіків і умов видачі. Це дозволяє своєчасно отримати інформацію та уникнути зайвих черг.

Благодійний фонд «Гостинна Хата» продовжує системну підтримку людей у складних життєвих обставинах, забезпечуючи базові потреби через гуманітарні програми.

Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Одеській області залишаються важливим елементом підтримки для мешканців регіону, які потребують додаткової допомоги.

Подібні ініціативи допомагають зміцнювати систему підтримки та зменшують навантаження на вразливі родини.

