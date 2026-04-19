У звʼязку з профілактичними роботами в електромережах в Одеській області 20 квітня 2026 року застосовуватимуть спеціальні графіки відключення світла.

Енергетики попередили про нові локальні графіки відключення світла в Одеській області на понеділок, 20 квітня 2026 року, пише Politeka.

За даними ДТЕК, зокрема графіки відключення світла в Одеській області 20 квітня торкнуться Роздільнянської міської територіальної громади. Там без електроенергії з 8:00 до 19:00 частково залишаться мешканці с. Виноградар (вул. Зелена, Центральна), Вакулівка (Садова), а з 8:00 до 18:00 – м. Роздільна (мешканці будинку за адресою вул. Сергія Дмитрієва, 1А).

У місті Чорноморськ планове знеструмлення в понеділок відбуватиметься з 8:00 до 17:00 для деяких будинків по вулицях Набережна, Захисників України, Паркова, Пляжна, проспекту Миру, повідомляє Politeka.

У межах Куяльницької територіальної громади Одеської області графіки відключення світла 20 квітня застосовуватимуть із 8:00 до 19:00 у селах Гонората (вулиці Північна, Центральна, Лісна) та Глибочок (Центральна).

Крім того, обмеження електропостачання в понеділок також діятимуть на території Шабівської сільської громади. Там із 8 до 19 години буде знеструмлено будинки в селі Вигон по вулиці Садовій.

Про інші можливі знеструмлення в регіоні ДТЕК може оголосити пізніше, тому стежте за актуальними повідомленнями компанії.

