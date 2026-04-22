Робота для пенсіонерів в Одеській області охоплює різні напрями від сфери сервісу до логістики й нерухомості, що підтверджують актуальні оголошення на ринку праці, передає Politeka.

За даними платформи Work.ua, роботодавці дедалі частіше відкривають позиції для кандидатів старшого віку, пропонуючи гнучкий графік і конкурентні умови оплати. Така тенденція поступово розширює можливості працевлаштування для людей поважного віку.

Серед доступних варіантів — робота кондитера-оформлювача в Gagarinn Food Hub, який розташований в Одесі. Обов’язки включають декор десертів, підготовку тематичних виробів і підтримання порядку на робочому місці. Оплата формується з фіксованої ставки за зміну та відсотка від виручки, що дозволяє отримувати додатковий дохід залежно від результатів.

Ще один напрям — водій-експедитор. Для цієї посади потрібні посвідчення категорій B і C. Робота передбачає доставку товарів містом і в межах регіону, із стабільним щомісячним доходом та п’ятиденним графіком.

Також відкриті позиції у сфері нерухомості. Агентства пропонують менеджерські ролі з продажу житла в новобудовах, де дохід залежить від кількості укладених угод і може суттєво варіюватися.

У межах таких пропозицій робота для пенсіонерів в Одеській області стає більш доступною, оскільки роботодавці орієнтуються на досвід, відповідальність і готовність до стабільної зайнятості.

Аналітики ринку праці відзначають, що попит на працівників старшого віку поступово зростає, а компанії активніше враховують їхній професійний досвід при формуванні команд.

Нагадаємо Politeka писала, Завершення опалювального сезону в Одеській області: коли припинять подачу тепла в 2026.

Також Politeka повідомляла, Подорожчання продуктів у Одеській області: як магазини змінили ціни.

Як повідомляла Politeka, Підвищення тарифів на комунальні послуги в Одеській області: водоканал розповів про нові ціни, усі подробиці.