Подорожчання продуктів в Одесі фіксується одразу в кількох категоріях продовольчого кошика, повідомляє Politeka.

Інформацію про це надає сайт Мінфін.

Скумбрія свіжоморожена (1 кг) у середньому коштує 307,30 грн. У торгових мережах ціни коливаються: Auchan — 289,00 грн, Megamarket — 295,00 грн, Metro — 321,18 грн, Novus — 324,00 грн. У березні середній рівень становив 296,26 грн, тож за місяць зафіксовано зростання. Добова динаміка показувала коливання від 289,00 грн до понад 325,00 грн. Саме в цій категорії особливо помітне подорожчання продуктів в Одесі на фоні нестабільних постачань риби.

Кефір «Селянський» 2,5% (950 мл) має середню ціну 70,12 грн. У магазинах показники різняться: Auchan — 58,50 грн, Megamarket — 69,50 грн, Metro — 86,50 грн, Novus — 65,99 грн. У березні середній рівень був 65,55 грн, що свідчить про поступове підвищення. Протягом місяця вартість змінювалась у межах від 59,81 грн до 70,12 грн із подальшим закріпленням на вищому рівні.

Курятина «Наша Ряба» (гомілка, 1 кг) наразі коштує близько 151,00 грн. У березні середній показник становив 116,90 грн, що означає найбільш різке зростання серед розглянутих товарів. У динаміці місяця ціна змінювалась від 99,00 грн до 155,00 грн, демонструючи значні коливання на ринку.

Аналітики відзначають, що продовольчий сегмент регіону реагує на сезонні фактори, логістику та зміну витрат виробників, що й формує різноспрямовану цінову динаміку.

Подорожчання продуктів в Одесі надалі залежатиме від стабільності постачань і загальної ситуації на внутрішньому ринку.

