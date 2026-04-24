Робота для пенсіонерів в Одеській області дедалі частіше розглядається як реальна можливість повернення до активної професійної діяльності.

Робота для пенсіонерів в Одеській області поступово стає ширшою за рахунок нових вакансій у сервісі, логістиці та сфері нерухомості, передає Politeka.

Ринок праці демонструє зміну підходів: роботодавці частіше розглядають кандидатів старшого віку, пропонуючи гнучкі графіки та різні моделі оплати. Це дозволяє залучати людей із досвідом до різних напрямів зайнятості без жорстких вікових обмежень.

Серед актуальних пропозицій — посада кондитера-оформлювача в одеському Gagarinn Food Hub. Робота передбачає декорування десертів, підготовку тематичних виробів і підтримання порядку на робочій зоні. Оплата складається зі ставки за зміну та відсоткової частини від виручки.

Окремо відкрито набір водіїв-експедиторів. Вимога — наявність посвідчень категорій B і C. Обов’язки включають доставку товарів у межах міста та області з фіксованим графіком п’ять днів на тиждень і стабільним щомісячним доходом.

Також пропонуються вакансії у сфері продажу житла. Агентства нерухомості шукають менеджерів для роботи з новобудовами, де заробіток залежить від кількості укладених угод і може суттєво змінюватися.

Фахівці ринку праці відзначають, що інтерес до працівників старшого віку зростає, а компанії поступово інтегрують їх у свої команди на більш системній основі.

Експерти прогнозують, що ця тенденція надалі зберігатиметься на тлі кадрового дефіциту в окремих секторах економіки.

