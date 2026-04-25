Безкоштовне житло для ВПО в Одеській області залишається доступним у різних форматах і дає можливість швидко знайти тимчасовий прихисток.

Безкоштовне житло для ВПО в Одеській області пропонується через приватні ініціативи місцевих жителів та онлайн-платформу «Допомагай», яка акумулює оголошення про тимчасове розміщення людей, що шукають безпечний прихисток, повідомляє Politeka.

Сервіс об’єднує власників квартир і будинків із переселенцями, які потребують житла. Доступні варіанти різняться умовами, локацією та форматом співжиття, що дозволяє підбирати рішення під різні життєві обставини.

В Одесі один із варіантів передбачає кімнату у двокімнатній квартирі на вулиці Жуковського. Проживання організоване разом із жінкою похилого віку, яка шукає співмешканця для спокійного побуту та щоденного спілкування без додаткових зобов’язань щодо догляду.

Інша пропозиція розташована на вулиці Онезькій. Це однокімнатне помешкання на другому рівні двоповерхового будинку з кухонною зоною, санвузлом і душем. Опалення може здійснюватися як пічним способом, так і за допомогою електрики. Житло підходить для жінок, сімей із дітьми та власників домашніх тварин.

Додатково доступні варіанти в Роздільнянському районі, зокрема в селі Калантаївка на вулиці Дружби. Там пропонується приватний будинок із базовими умовами проживання, без газопостачання, тому обігрів здійснюється пічним способом.

Такі помешкання розраховані на різні категорії мешканців — пари, літніх людей і сім’ї, які готові до більш простого побуту в сільській місцевості.

Платформа «Допомагай» регулярно оновлює базу оголошень, тому Безкоштовне житло для ВПО в Одеській області залишається доступним у різних форматах і дає можливість швидко знайти тимчасовий прихисток відповідно до індивідуальних потреб.

