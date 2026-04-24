Графіки відключення світла в Одеській області на 25 квітня вводяться через важливі роботи, що будуть проводити енергетики в електромережах, повідомляє Politeka.net.

Про обмеження попередили кілька територіальних громад регіону.

Як повідомили кілька територіальних громад, графіки відключення світла в Одеській області на 25 квітня пов’язані з проведенням профілактичних робіт. В суботу енергетики виконуватимуть такі роботи для підвищення надійності електропостачання та запобігання можливим аваріям.

Також «ДТЕК Одеські електромережі» повідомляє про можливі тимчасові відключення електроенергії в межах Південнівської міської територіальної громади у зв’язку з проведенням профілактичних робіт. Так, електрика зникне з 08:30 до 18:00 години в таких населених пунктах:

місто Південне — вул. Заводська, 3

село Григорівка — вул. Заводська, 6

Курісівську територіальну громаду чекають графіки планових відключень електроенергії, які торкнуться кількох населених пунктів. Зокрема світло вимикатимуть з 08:30 до 13:30 годин за такими адресами:

село Каїри вулиці:

8-го Березня — 1, 1В, 2, 2А, 3, 4, 9–18, 20–29, 31, 33–36

Виноградна — 1–7, 9–11, 13, 15, 17, 21, 23, 25, б/н

Вишнева — 1–13, 15

Олександра Болтяна — 1–5, 7, 9

Куяльницька — 1–10, б/н

Лісова — 1, 1А, 2–16, 18, 20, 22, 24–30, 33/6

Молодіжна — 1–10, б/н

Нагорна — 3

Новоселів — 1, 2, 4–7, 9–10

Садова — 1–16, 18–24, 26–28

Центральна — 1, 1А, 2, 2А, 3–10, 12–27, 31–43, 45–53, 55, 57, 59, 61, 65, 67, 71, 73, 77, 79, 81, 85, 87, 89, 93, б/н

Шевченка — 1–3, 5–24, 26, 28–29, 31, 33.

село Курісове вулиці:

Педагогічна — 2–6, 8, 11, 32, 32А, 85–86

Степова — 1/А

Студентська — 1, 1Д, 3, 5, 11, 13, 72, 86.

