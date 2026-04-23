Графіки відключення світла в Одеській області на 24 квітня будуть тривати лише в частині регіону, повідомляє видання Politeka.net.

Про обмеження попередили кілька територіальних громад регіону.

Як повідомили кілька територіальних громад, графіки відключення світла в Одеській області на 24 квітня пов’язані з проведенням профілактичних робіт. Енергетики виконуватимуть технічне обслуговування мереж, аби підвищити надійність електропостачання та запобігти можливим аваріям.

В селі Ясенове Друге з 08:00–19:00 години не буде електрики в будинках, що розташовані на вулицях:

Квітнева — № 1; 3; 5; 7; 8; 9; 11; 12; 13; 14; 15

Козацька — № 17; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 32

Молодіжна — № 21; 22; 23; 24; 25; 27; 28; 29; 30; 31; б/н

Чумацька — № 18; 19; 20

Шиміна — № 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11

Графіки відключення світла в Одеській області на 24 квітня охоплять село Виноградар. Обмеження діятимуть з 08:00 до 19:00 години в будинках, розташованих за адресами:

Зелена — № 87; 88; 93

Центральна — № 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 17а; 18; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 26; 28; 29; 30; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 37; 39; 40; 41; 42; 43; 44; 45; 46; 47; 48; 49; 50; 51; 52; 53; 54; 55; 56; 57; 59; 61; 62; 63; 64; 65; 66; 67; 68; 69; 70; 71; 72; 73; 74; 75; 76; 77; 78; 79; 80; 81; 82; 84; 85; 87; 88; 89; 90; 92; 93; 93а; 94; 95; 96; 97; 98; 99; 99а; 99б; 99в; 100; 101; 102; 103; 103а; 104; 106; 108; 108а; 110а

В селі Каїри з 08:30–13:30 години не буде електрики. Обмеження діютимуть лише за окремими адресами:

8-го Березня — № 1; 2; 3; 4; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 31; 33; 34; 35; 36; 1В; 2А

Виноградна — № 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 9; 10; 11; 13; 15; 17; 21; 23; 25;

Вишнева — № 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 15

Олександра Болтяна — № 1; 2; 3; 4; 5; 7; 9

Куяльницька — № 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10;

Лісова — № 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 18; 20; 22; 24; 25; 26; 26А; 27; 28; 29; 30; 33/6; 1А

Молодіжна — № 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10;

Нагорна — № 3

Новоселів — № 1; 2; 4; 5; 6; 7; 9; 10

Садова — № 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 26; 27; 28

Центральна — № 1; 1/а; 2; 2/а; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 12; 13; 15; 14; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 37; 38; 39; 40; 41; 42; 43; 45; 46; 47; 48; 49; 50; 51; 52; 53; 55; 57; 59; 61; 65; 67; 71; 73; 77; 79; 81; 85; 87; 89; 93;

Шевченка — № 1; 2; 3; 5; 6; 7; 8; 8А; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 26; 28; 29; 31; 33.

