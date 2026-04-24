Підвищення тарифів на газ у Одеській області розглядається як частина ширшої енергетичної трансформації

Стало відомо, чи можливе підвищення тарифів на газ у Одеській області у 2026 році, повідомляє Politeka.

Питання наразі залишається відкритим на тлі чинних урядових рішень і ринкових обговорень.

У квітні більшість побутових клієнтів «Нафтогазу» — близько 98% споживачів — продовжують оплачувати ресурс за фіксованою ціною 7,96 грн за кубометр. Діючий тарифний пакет «Фіксований» формально діє до 30 квітня, однак офіційних підтверджень його продовження поки не оприлюднено.

За наявними урядовими сигналами, у короткій перспективі рівень оплати можуть залишити без змін. Водночас у середньостроковому вимірі перегляд цінової політики не виключається, попри чинні обмеження воєнного часу. Додатково на процес впливають рекомендації міжнародних партнерів і фінансових інституцій.

Аналітики зазначають, що Підвищення тарифів на газ у Одеській області розглядається як частина ширшої енергетичної трансформації, де держава намагається поєднати ринкові механізми з соціальним захистом населення.

Паралельно профільні органи вже проводять розрахунки можливих сценаріїв. Основна увага приділяється рівню витрат домогосподарств та ризикам зростання заборгованості у разі різкого коригування вартості. Експерти попереджають, що надто швидке підвищення може вплинути на платіжну дисципліну споживачів.

У Кабінеті міністрів наголошують, що стабільність тарифів залишається важливим соціальним фактором. Водночас там визнають: після завершення особливих економічних умов утримувати поточний рівень цін буде складніше.

Ситуація залишається невизначеною — остаточні рішення ще не ухвалені, а подальший розвиток подій залежатиме від економічних розрахунків і загальної енергетичної стратегії держави.

Останні новини України:

