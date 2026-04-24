Свою позицію затримані в Одесі працівники ТЦК озвучили під час судового засідання, на якому їм обирали запобіжний захід.

Військовослужбовці Пересипського районного ТЦК, яких затримали в Одесі, зробили несподівані заяви під час судовго процесу, повідомляє Politeka.net.

Військових ТЦК підозрюють у викраденні людини та розбійному нападі.

Свою позицію підозрювані озвучили під час судового засідання, на якому їм обирали запобіжний захід. Фігуранти наполягають: вони діяли виключно в межах поставленого завдання.

Один із військовослужбовців ТЦК в Одесі, 28-річний Олексій, пояснив, що група отримала наказ доставити до військкомату особу, яка, за наявною інформацією, перебувала в розшуку. Він наголосив, що жодних протиправних дій під час виконання завдання не вчинялося.

За його словами, він має бойовий досвід і протягом двох років проходив службу на третій лінії оборони. Саме тому, стверджує військовий, звинувачення у побитті чи вимаганні грошей для нього є абсолютно безпідставними.

Інший підозрюваний, 26-річний В’ячеслав, також заявив про свою невинуватість. Він зазначив, що група мала перевірити чоловіка, у якого, за попередніми даними, могло бути підроблене посвідчення учасника бойових дій, і доставити його до територіального центру комплектування.

32-річний Максим, який перебував за кермом автомобіля, наголосив, що не чув жодних розмов про гроші та не був свідком будь-якого вимагання в Одесі. За його словами, ситуація різко змінилася після появи правоохоронців у масках, які провели затримання.

«Він [потерпілий] показав посвідчення УБД, ми перевірили його по базі, і щось не зійшлося — йому 24 роки. Далі прибігли люди в масках, нас поклали на асфальт. Я не чув жодних розмов про гроші й навіть не бачив їх — лише під час обшуку, коли мене підвели до машини»,— сказав підозрюваний.

Ще один фігурант справи, 40-річний Володимир, від коментарів утримався.

Окрему позицію висловив і 45-річний дільничний Сергій, якого слідство вважає причетним до подій. За його словами, потерпілий міг зазнати травм у момент, коли його силоміць витягували з мікроавтобуса під час проведення спецоперації.

Слідство інкримінує п’ятьом підозрюваним незаконне позбавлення волі або викрадення людини за обтяжувальних обставин, а також розбій, вчинений групою осіб із застосуванням насильства.

Суд, розглянувши матеріали справи, ухвалив рішення про обрання для всіх затриманих запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб без права внесення застави. Розслідування триває.

Джерело: Суспільне.

Останні новини України:

