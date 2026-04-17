Подорожчання продуктів в Одесі надалі може залежати від сезонних коливань постачання та змін у витратах на логістику й виробництво.

Подорожчання продуктів в Одесі фіксується у ключових товарних групах, передає Politeka.

Йдеться про хліб, маргарин та рибу, згідно з актуальними даними моніторингу цін станом на квітень 2026 року.

У сегменті хлібобулочних виробів пшеничний хліб нарізка 650 г у середньому коштує 45,99 грн. У мережі Novus зафіксовано саме такий рівень, тоді як місяцем раніше середній показник становив 44,49 грн. Загальне зростання за період склало близько 1,00 грн.

Динаміка протягом березня та квітня показує короткі коливання: від 42,99 грн на початку квітня до 45,99 грн у другій половині місяця. Після зниження на початку періоду ціна повернулася до попереднього рівня.

У молочному сегменті маргарин «Олком Вершковий 72,5%» (200 г) коштує 42,90 грн. У березні середня ціна становила 41,00 грн, що означає приріст на 1,46 грн.

Упродовж місяця показники змінювалися нерівномірно: від 38,25 грн у середині періоду до 42,90 грн наприкінці. Найнижчі значення фіксувалися на початку квітня, після чого відбулося поступове відновлення вартості.

Рибний сегмент демонструє більш помітну різницю між торговими мережами. Короп патраний (1 кг) у середньому коштує 287,00 грн. У Novus зафіксовано 229,00 грн, у Megamarket — 345,00 грн.

Порівняно з березнем, коли середній рівень становив 275,00 грн, зростання склало 1,33 грн. Динаміка протягом останнього місяця залишалася відносно стабільною на рівні 287,00 грн, без різких стрибків.

Загалом ринок демонструє помірне, але нерівномірне підвищення вартості базових продуктів харчування з різною швидкістю змін у кожному сегменті.

