Грошову допомогу у Одеській області можуть отримати як внутрішньо переміщені особи, серед яких чимало пенсіонерів, так і місцеві жителі регіону.

Грошова допомога для пенсіонерів у Одеській області доступна при відповідності до критеріїв відбору, повідомляє видання Politeka.net.

Ініціативу впроваджує Благодійний фонд «Право на захист» у партнерстві з консорціумом під координацією ACTED за фінансової підтримки уряду США. Ключовим елементом програми є адресна допомога, що надається з урахуванням реального рівня вразливості кожного домогосподарства.

Податися на отримання виплат можуть як внутрішньо переміщені особи, серед яких значну частку становлять пенсіонери, так і місцеві жителі регіону. Водночас обов’язковою умовою є відповідність визначеним критеріям.

Йдеться насамперед про громадян, які проживають у постраждалих громадах або прифронтових районах, перебувають у межах 50 кілометрів від державного кордону з росією, а також мають низький рівень доходу — менш ніж 8422 гривні на одну особу.

Грошова допомога у Одеській області має чітко визначений формат: щомісячна виплата становить 1800 гривень на одну особу. Упродовж шести місяців загальна сума допомоги може сягнути 10 800 гривень, що дозволяє частково покрити базові витрати в умовах економічної нестабільності.

Окремі умови передбачені для переселенців. Участь у програмі можуть взяти ті, хто змушений був залишити свої домівки через загрозу безпеці, перемістився не раніше ніж 45 днів тому і не пізніше ніж пів року тому, а також наразі проживає на відстані понад 50 кілометрів від зони бойових дій або державного кордону.

Вирішальним етапом залишається індивідуальна оцінка кожної заявки. Рішення щодо надання допомоги ухвалюється після детального аналізу життєвих обставин домогосподарства.

Зокрема, враховуються рівень доходів і зайнятості, стан здоров’я, наявність інвалідності, склад сім’ї, вік її членів, місце проживання та інші соціально-економічні фактори. Водночас навіть відповідність базовим критеріям не гарантує отримання виплат, адже остаточне рішення формується з урахуванням сукупності всіх чинників.

Для участі у програмі необхідно підготувати пакет документів, зокрема посвідчення особи, реєстраційні номери платників податків усіх членів родини, банківські реквізити (IBAN), а також документи, що підтверджують склад домогосподарства та наявність ознак вразливості.

Реєстрація передбачає особисту присутність усіх заявників. Водночас для маломобільних осіб передбачено альтернативний механізм — виїзд мобільних груп, які можуть провести реєстрацію безпосередньо за місцем проживання.

