Подорожчання хліба в Одесі фіксується у квітні 2026 року на тлі поступового зростання вартості основних хлібо-булочних виробів у торгових мережах міста, передає Politeka.

За даними ринку, ціна житнього хліба «Столичний» 950 г станом на 22–23 квітня становить у середньому 51,00 грн. У мережі Metro зафіксовано аналогічний рівень. Порівняно з березнем, коли середній показник тримався на рівні 48,40 грн, зростання становить 2,30 грн.

Динаміка протягом місяця показує перехід до нового цінового рівня після середини квітня, коли вартість закріпилася на позначці трохи вище 51 грн.

У сегменті батона «Київський Нарізний» 500 г середня ціна становить 39,93 грн. У магазинах зафіксовано діапазон від 39,40 до 40,46 грн. У порівнянні з березнем, коли середній показник був 38,84 грн, зростання становить 0,90 грн.

Коливання протягом останніх тижнів залишалися відносно стабільними, без різких стрибків, із поступовим вирівнюванням на рівні близько 40 грн.

Хліб пшеничний «Цар Хліб» нарізка 600 г коштує в середньому 52,05 грн. У мережі Metro цей рівень відповідає актуальним цінам. У березні середній показник становив 50,26 грн, що означає збільшення на 2,55 грн.

Поступове підвищення в цій категорії зафіксовано з другої половини квітня, коли ціна перейшла до вищого діапазону та закріпилася на новому рівні.

Загалом ринок хлібобулочних виробів демонструє одночасне зростання в різних сегментах — від житнього до пшеничного хліба та батонів, що формує єдиний тренд підвищення базових харчових товарів у роздрібній торгівлі міста.

Аналітики відзначають, що подальша динаміка подорожчання хліба в Одесі залежатиме від вартості зерна, енергоносіїв і витрат на логістику в найближчі місяці.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Подорожчання проїзду в Одеській області: кому встановили високі тарифи.

Також Politeka повідомляла, Безкоштовне житло для переселенців в Одеській області: як отримати прихисток на рік.

Як повідомляла Politeka, Подорожчання проїзду в Одесі: чого містянам чекати.