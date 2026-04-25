Графіки відключення світла на 26 квітня носять плановий характер та триватимуть у частині населених пунктів в Одеській області, повідомляє Politeka.net.
Про обмеження попередили кілька територіальних громад регіону.
Запроваджені графіки відключення світла в Одеській області на 26 квітня мають виключно технічний характер і є частиною системної підготовки електромереж до стабільної роботи. Своєчасне обслуговування інфраструктури дозволяє уникнути масштабніших збоїв у майбутньому.
З метою підвищення надійності електропостачання та попередження аварій в електричних мережах будуть проводити профілактичні роботи в межах Роздільнянська територіальна громада. У зв’язку з виконанням даних робіт буде відключення електроенергії з 08:00–19:00 години в таких населених пунктах:
села Желепове:
- вул. Одеська — 68, 72, б/н
село Поташенкове:
- вул. Космонавтів — 44
село Шеметове:
- Садова — 5, 29, 47, 72
За інформацією Курісовської територіальної громади на 26 квітня 2026 року вводяться додаткові графіки відключення світла з 13:30–18:00 години в таких населених пунктах:
село Каїри вулиці:
- 8-го Березня — 1–36, 1В, 2А, 3, 4, 9
- Виноградна — 1–25, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, б/н
- Вишнева — 1–15, 2–9
- Олександра Болтяна — 1–9
- Куяльницька — 1–10, 2–9, б/н
- Лісова — 1–30, 1А, 2, 22, 26А, 33/6, 4–9
- Молодіжна — 1–10, 2–9, б/н
- Нагорна — 3
- Новоселів — 1–10, 2–9
- Садова — 1–28, 3–9
- Центральна — 1–93, 1/а, 2/а, 7, 71, 73, 77, 79, 81, 85, 87, 89, б/н
- Шевченка — 1–33, 2, 5–9, 8А
село Курісове вулиці:
- Педагогічна — 11, 2, 3, 32, 32А, 4, 5, 6, 8, 85, 86
- Степова — 1/а
- Студентська — 1, 11, 13, 1Д, 3, 5, 72, 86.
