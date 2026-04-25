Про обмеження попередили кілька територіальних громад регіону.

Запроваджені графіки відключення світла в Одеській області на 26 квітня мають виключно технічний характер і є частиною системної підготовки електромереж до стабільної роботи. Своєчасне обслуговування інфраструктури дозволяє уникнути масштабніших збоїв у майбутньому.

З метою підвищення надійності електропостачання та попередження аварій в електричних мережах будуть проводити профілактичні роботи в межах Роздільнянська територіальна громада. У зв’язку з виконанням даних робіт буде відключення електроенергії з 08:00–19:00 години в таких населених пунктах:

села Желепове:

вул. Одеська — 68, 72, б/н

село Поташенкове:

вул. Космонавтів — 44

село Шеметове:

Садова — 5, 29, 47, 72

За інформацією Курісовської територіальної громади на 26 квітня 2026 року вводяться додаткові графіки відключення світла з 13:30–18:00 години в таких населених пунктах:

село Каїри вулиці:

8-го Березня — 1–36, 1В, 2А, 3, 4, 9

Виноградна — 1–25, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, б/н

Вишнева — 1–15, 2–9

Олександра Болтяна — 1–9

Куяльницька — 1–10, 2–9, б/н

Лісова — 1–30, 1А, 2, 22, 26А, 33/6, 4–9

Молодіжна — 1–10, 2–9, б/н

Нагорна — 3

Новоселів — 1–10, 2–9

Садова — 1–28, 3–9

Центральна — 1–93, 1/а, 2/а, 7, 71, 73, 77, 79, 81, 85, 87, 89, б/н

Шевченка — 1–33, 2, 5–9, 8А

село Курісове вулиці:

Педагогічна — 11, 2, 3, 32, 32А, 4, 5, 6, 8, 85, 86

Степова — 1/а

Студентська — 1, 11, 13, 1Д, 3, 5, 72, 86.

