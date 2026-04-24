Нічний обстріл в Одесі призвів до загибелі двох людей та поранення понад десяти осіб, серед яких є діти, повідомляє Politeka.

Про це інформує ДСНС України в Telegram.

За даними екстрених служб, удар припав по житловій забудові міста.

Унаслідок влучання в триповерхову споруду було зруйновано квартири, виникло займання. У цьому епізоді травмовано щонайменше шістьох мешканців.

Окремо зафіксовано руйнування двох двоповерхових будівель. З цих об’єктів рятувальники евакуювали близько двадцяти людей, серед яких двоє дітей. Тут підтверджено сім постраждалих.

Ще один випадок пов’язаний із влучанням безпілотника в житловий дім меншої поверховості. У цьому місці загинули двоє літніх осіб, ще одна людина отримала поранення. Загалом із цієї будівлі вивели шістнадцять мешканців.

Медичні служби повідомляють про щонайменше п’ятнадцять травмованих у результаті атаки. Вісім із них госпіталізовані, лікарі продовжують надавати необхідну допомогу.

Психологи ДСНС працювали на місцях подій протягом усієї ночі. Підтримку отримали понад п’ятдесят осіб, серед них троє дітей, які перебували у стані сильного стресу після вибухів.

За інформацією посадовців, загиблі — подружжя віком близько 75 років. Рятувальні підрозділи задіяли понад 140 співробітників для ліквідації наслідків та розбору завалів.

Роботи на місцях руйнувань тривають, фахівці продовжують уточнювати дані щодо масштабу пошкоджень та кількості постраждалих.

Окремо варто зазначити, що наслідки атаки ще впливатимуть на житлову інфраструктуру та потребуватимуть додаткового відновлення в межах регіону, зокрема в контексті ситуації, яку переживає Одеса.

