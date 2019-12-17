Сьогодні у вівторок, 17 грудня, фермеры з кількох областей, зокрема Одеської, перекрили трасу Одеса-Київ

Про це пишуть місцеві ЗМІ.

Обурені аграрії протестують проти земельної реформи, яка на їх думку, дозволить концентрувати в одних руках занадто великі ділянки земель сільськогосподарського призначення.

Люди ходять за пішохідному переходу біля автозаправки поблизу села Демидівка Любашівського району, блокуючи таким чином рух. Періодично накопичився транспорт пропускають, але пробки одно збираються великі.

«Ми вийшли, щоб нас почуло уряд і президент. Ми проти законопроекту про землі, що збираються брати до другому читанні. Цей закон покликаний привести на наші землі транснаціональні компанії і олігархів», — заявляють мітингувальники.

Зазначимо, що рух по трасі М-05 ускладнюється ще і тим, що аналогічну акцію на ній проводять аграрії Черкаської області.

Також варто відзначити, що подібні акції протесту проходять одночасно у 10 областях України.

Раніше ми писали, розлючені фермери перекрили трасу Одеса-Рені.

Десятки фермерів з села Каракурт, яке розташоване півдні Одеської області перекрили автомобільну трасу на знак протесту проти ситуації, яка склалася у виноробній галузі.

Протестувальники ходили по пішохідному переходу, а також вивантажили на проїжджу частину цілу вантажівку винограду.

Як розповіли учасники протесту, перекриття траси – це «попереджувальний сигнал для залучення уваги керівництва країни до катастрофічної ситуації у виноградарстві і виноробстві України».

Аграрії Одещини вийшли на дороги з протестом Одеська область. Траса Е-95 поблизу с. Демидівка Любашівського району. Аграрії Одещени - за справедливу земельну реформу. Gepostet von Всеукраїнська Аграрна Рада am Dienstag, 17. Dezember 2019

Причина, на думку фермерів, в безмитне ввезення в Україну дешевого вина з Європи, яке заполонило вітчизняний ринок, а також відсутності можливості продавати свою продукцію в Росії і Західної Європи.

Крім того, жителі Болградського району незадоволені підвищенням в Україні мінімальних цін на алкоголь.

За словами болградских фермерів, вони готові продавати вино дешевше, лише б його купували. Виноградарі заявили, що в разі, якщо їх не почують, вони мають намір привезти весь непроданий урожай в Одесу та Київ.

Нагадаємо, в Одеській області фермери просять захисту від місцевого депутата-рейдера.

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