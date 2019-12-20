В Одесі юні хокеїсти влаштували драку після матчу

Відповідне відео бійки оприлюднив на своїй сторінці в Facebook Сергій Суворов, пише Politeka.net

За словами очевидця, у четвер, 19 грудня відбувся матч між командами Морські вовки (Одеса) і Кривбас (Кривий Ріг), який завершився поразкою одеситів. Юні гравці не стали з цим миритися, і влаштували бійку прямо на льоду.

Він зазначив, що в командах грають діти 11 років, проте вони били один одного зовсім не по-дитячому.

Крім того, в бійку зав'язався і тренер криворізької команди Сергій Брага, який кинув на лід воротаря Морських вовків Іллю Боброва.

Підліток отримав травму голови і у нього є підозра на струс мозку.

Також додав очевидець, була направлена скарга в хокейну лігу і написано заяву в правоохоронні органи.

Gepostet von Сергій Суворов am Mittwoch, 18. Dezember 2019

Раніше ми писали, в Одесі на Гагарінському плато сталася масова бійка, де активісти та учасники «Нацкорпуса» побилися з охоронцями, в результаті всіх розігнала поліція

Все почалося з того, що місцеві жителі і активісти «Національного корпусу» заблокували проїзд на будмайданчик.

З будмайданчика несподівано вискочили працівники охоронної фірми напали на демонстрантів. Вони використовували палиці та газові балончики. Забіяк розняла поліція, задержавшая з десяток нападників. Їх відвезли у райвідділ.

У результаті зіткнення постраждало кілька людей з обох сторін.

Представники «Нацкорпуса» розділилися: частина залишилася біля будмайданчика, частина поїхала слідом за поліцією – простежити, щоб не випустили титушек.

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