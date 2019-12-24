Ракетний есмінець Північноатлантичного Альянсу USS Ross DDG71 зайшов в порт Одеси

Про це пише місцеве видання Думська.

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Есмінець США USS Ross DDG71 близько 9 годин ранку зайшов в порт Одеси і зустрівся з лоцманським катером.

Вже через годину ракетний есмінець НАТО був пришвартований до причалу 1-К на Карантинному молу. За інформацією місцевих ЗМІ, незважаючи на сильний туман, операція швартування корабля США пройшла успішно.

Як відомо, есмінець USS Ross DDG71 - частий гість в Україні. У 2016 році він разом з десантним кораблем LSD41 «Уітбі Айленд» в рамках військових учених "Сі Бриз" провели кілька днів в Одесі.

У цілому, це вже 30-й раз захід військового корабля Північноатлантичного Альянсу в Чорне море в цьому році, з яких 15 заходили в Одесу.

Варто відзначити, що екіпаж потужного есмінці США становить 337 осіб, а на озброєнні корабля є артилерійські і ракетні гармати, а також протикорабельні ракети "Гарпун".

Раніше ми повідомляли про те, що ударна сила НАТО увірвалася в Чорне море. Відомо, що 15 грудня в акваторію моря зайшов американський есмінець Ross, який належить Військово-морським силам США.

"Ross починає рух на північ через протоку до Чорного моря для здійснення операцій по забезпеченню безпеки на морі з партнерами і союзниками. В цьому році корабель ВМС США відвідує Чорне море вже восьмий раз", - говорилося в повідомленні.

Як стверджував віце-адмірал ВМС США Ліз Франкетті, протягом року кошти 6-го флоту США здійснюють операції в Чорному морі, надаючи підтримку регіональних партнерів і союзників. Рейд есмінця Ross демонструє нашу відданість щодо забезпечення стабільності і безпеки в морських акваторіях.

Потужний корабель відноситься до кораблям типу «Арли Берк», побудований на верфі Ingalls Shipbuilding, і був спущений на воду в 1996 році.

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