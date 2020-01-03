В цей раз продавці навезли ялинок в 3 рази більше звичайного

В Одесі повним ходом йде утилізація нерозпроданих ялинок і сосен, якими завалили місто недбайливі торговці

Про це повідомляють місцеві СМИ.

Зокрема, на підприємстві «Троянда» комунальники «Міськзелентреста» активно переробляють на щепу ялини і сосни.

За словами головного інженера комунального підприємства, отримані в результаті утилізації тирсу передбачається в подальшому використовувати для мульчування грунтів і добрива при вирощуванні квітів.

Фахівець розповів, що подрібнені хвойні заливають водою і залишають перегнивати протягом року, а потім весь цей компост застосовують при виробництві розсади, яку висаджують на території Одеси, а також у парниковому господарстві.

«Я дуже давно працюю на підприємстві, і в цьому році, мені здається, в 2-3 рази більше кинули ялинок, ніж в минулі роки. Дуже багато кинули… Я вранці їхав в 5 годин — місто був завалений», — обурився він.

За його словами, утилізація новорічних дерев почалася 2 січня.

«Вже відпрацювали два причепа», — уточнив комунальник.

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Тим часом прибирати хвойні завали на вулицях Одеси доручили працівникам комунальних служб.

Вони збирають всі ялинки і сосни, що залишилися після торговців, і відправляють їх в теплиці "Міськзелентреста".

Там дерева подрібнять і використовують для вирощування саджанців рослин, які в майбутньому переберуться на вулиці Одеси.

Однак це слабка втіха в порівнянні з тим, скільки струнких ялинок загинуло заради однієї-єдиної ночі в році.

У свою чергу правоохоронці обіцяли штрафувати тих продавців ялинок, які не прибрали за собою.

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