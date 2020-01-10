В Одесі покупців місцевого супермаркету облили окропом прямо в магазині

Як пише Politeka.net, неприємними подробицями поділилися свідки події на сторінках соцмереж. Також в мережі було оприлюднено відео. (Щоб переглянути ролик, доскролльте сторінку до кінця).

Вони повідомили, що інцидент стався днями в одному з супермаркетів торговельної мережі «Сільпо», розташованого на вулиці Корольова.

За словами очевидців, в якийсь момент зі стелі в торговому залі почала капати гаряча вода, після чого перекриття стелі обвалилося, і кинувся вниз потік окропу.

При цьому в магазині перебувало багато покупців.

На кадрах видно, як перелякані люди стали питати у продавців, як обійти місце прориву, на що останні розгублено відповідали, що не знають. Далі до покупців підійшла якась жінка і просила припинити зйомку.

Поки що не відомо, чи є постраждалі в результаті інциденту. Супермаркет, в якому сталася надзвичайна пригода, також не коментує ситуацію.

Що стало причиною прориву труби з гарячою водою, повинна з'ясувати перевірка. В даний час життю людей нічого не загрожує.

Як повідомлялося раніше, в мережу злили відео з одеського супермаркету, як по крупах бігає стадо тарганів.

Кричущу ситуацію зафіксувала на відео в одному з супермаркетів міста одеситка Ганна Ворона-Козак.

Прямо по гречці та інших крупах, які насипані в спеціальні контейнери для покупців, бігають таргани.

При цьому в магазині ніяк не реагують на зауваження покупців.

Нагадаємо, в одному із супермаркетів Одеси виявили гороховий суп з черв'яками.

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