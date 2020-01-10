В Одесі покупців місцевого супермаркету облили окропом прямо в магазині
Як пише Politeka.net, неприємними подробицями поділилися свідки події на сторінках соцмереж. Також в мережі було оприлюднено відео. (Щоб переглянути ролик, доскролльте сторінку до кінця).
Вони повідомили, що інцидент стався днями в одному з супермаркетів торговельної мережі «Сільпо», розташованого на вулиці Корольова.
За словами очевидців, в якийсь момент зі стелі в торговому залі почала капати гаряча вода, після чого перекриття стелі обвалилося, і кинувся вниз потік окропу.
Солістка KAZKA без комплексів потрясла пишними принадами в купальнику: "Ось це розмір!"
Зірка «Кварталу 95» засвітила зайве в екстремальному міні: «заводить з півоберту»
Безсоромна Волочкова випятила своє добро на дикому пляжі: "значні розміри"
Сєдокова в одній футболці показала свою гордість крупним планом: "Дуже соковито"
При цьому в магазині перебувало багато покупців.
На кадрах видно, як перелякані люди стали питати у продавців, як обійти місце прориву, на що останні розгублено відповідали, що не знають. Далі до покупців підійшла якась жінка і просила припинити зйомку.
Поки що не відомо, чи є постраждалі в результаті інциденту. Супермаркет, в якому сталася надзвичайна пригода, також не коментує ситуацію.
Що стало причиною прориву труби з гарячою водою, повинна з'ясувати перевірка. В даний час життю людей нічого не загрожує.
Як повідомлялося раніше, в мережу злили відео з одеського супермаркету, як по крупах бігає стадо тарганів.
Кричущу ситуацію зафіксувала на відео в одному з супермаркетів міста одеситка Ганна Ворона-Козак.
Прямо по гречці та інших крупах, які насипані в спеціальні контейнери для покупців, бігають таргани.
При цьому в магазині ніяк не реагують на зауваження покупців.
Нагадаємо, в одному із супермаркетів Одеси виявили гороховий суп з черв'яками.
Як повідомляла Politeka, одесита намагалися нагодувати тарганами: фото і скандальні подробиці
Також Politeka писала, п'яний одесит вирішив заїхати на авто в супермаркеті