Її подруга знімала все, що відбувається на камеру

В Одесі дівчина в нижній білизні влаштувала запальні танці біля головної ялинки міста

Танцювальне шоу на Думській площі перед мерією зафіксували камери зовнішнього спостереження, а розмістив відео в мережі КП «Центр-077», пише Politeka.net (Щоб переглянути відео, доскролльте сторінку до кінця).

На кадрах видно, як дівчина в нижній білизні, кросівках, шарфі і шапці виконувала еротичні танці біля новорічної ялинки.

При цьому її подруга знімала все, що відбувається на камеру телефону.

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Курйозне фото розмістив очевидець на сторінках соцмереж.

зокрема в торговій точці, де продають фрукти, продавець вирішив блиснути креативом і запустити "чудеса маркетингу" в маси.

"Качці в ж*пу. 20 грн", - написав продавець замість назви сорту яблук.

"Це Одеса, дитинко. На Привозі продають новий сорт яблук", - пише автор у коментарі під фото.

Невідомо, чи скористалися одесити "рецептом" винахідливого продавця, однак, за словами автора знімка, маркетинговий хід спрацював. Покупці швидко розхапали яблука з креативною назвою.

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Бійку зафіксували на камери очевидці і розмістив в мережі.

Зазначається, що інцидент трапився днями в одеському тролейбусі, курсировавшем за маршрутом №7.

Спочатку між пасажирками зав'язалася словесна перепалка з нецензурною лайкою, яка переростала в справжню боротьбу.

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