В Одесі дівчина в нижній білизні влаштувала запальні танці біля головної ялинки міста
Танцювальне шоу на Думській площі перед мерією зафіксували камери зовнішнього спостереження, а розмістив відео в мережі КП «Центр-077», пише Politeka.net (Щоб переглянути відео, доскролльте сторінку до кінця).
На кадрах видно, як дівчина в нижній білизні, кросівках, шарфі і шапці виконувала еротичні танці біля новорічної ялинки.
При цьому її подруга знімала все, що відбувається на камеру телефону.
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Раніше ми писали, на одеському Привозі спритний продавець придумав оригінальний спосіб, як залучити покупців до свого товару
Курйозне фото розмістив очевидець на сторінках соцмереж.
зокрема в торговій точці, де продають фрукти, продавець вирішив блиснути креативом і запустити "чудеса маркетингу" в маси.
"Качці в ж*пу. 20 грн", - написав продавець замість назви сорту яблук.
"Це Одеса, дитинко. На Привозі продають новий сорт яблук", - пише автор у коментарі під фото.
Невідомо, чи скористалися одесити "рецептом" винахідливого продавця, однак, за словами автора знімка, маркетинговий хід спрацював. Покупці швидко розхапали яблука з креативною назвою.
Також ми писали, днями дві пенсіонерки затіяли бійку у громадському транспорті на очах у пасажирів.
Бійку зафіксували на камери очевидці і розмістив в мережі.
Зазначається, що інцидент трапився днями в одеському тролейбусі, курсировавшем за маршрутом №7.
Спочатку між пасажирками зав'язалася словесна перепалка з нецензурною лайкою, яка переростала в справжню боротьбу.
Нагадаємо, загадкове НП біля Привозу переполошило Одесу, з'їхалися рятувальники: кадри злили в мережу
Як повідомляла Politeka, узбережжя Одеси покрилося бурульками гігантами.
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