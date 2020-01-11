Оприлюднений свіжий прогноз погоди у Одесі та області на суботу, 11 січня

Про це передає Politeka.net, з посиланням на Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

На протязі усього дня небо в Одесі буде вкрите хмарами. Без опадів.. Без істотних опадів.

Вітер вночі південно-західний, 5-10 м/с, вдень північно-західний, 9-14 м/с.

Температура вночі від 1 °С морозу до 1 °С тепла, вдень 6-8 °С тепла.

За Одеській області синоптики прогнозують хмарну з проясненнями погоду. Без істотних опадів. Вночі та вранці місцями туман.

Вітер вночі південно-західний, 5-10 м/с, вдень північно-західний, 9-14 м/с, місцями пориви 15-17 м/с.

Температура вночі від 4 °С морозу до 1 °С тепла, вдень 4-9 °С тепла.

На автодорогах області вночі та вранці місцями туман, видимість 200-500 м.

У цей день вшановується пам'ять святих з Нікомидії. Наші пращури помітили, що погода в цей день вказує на погоду в липні майбутнього року. Якщо 10 січня будуть снігопади та завірюхи, то в липні будуть часті дощі. Якщо у цей день скирти хліба були вкриті інеєм, це теж був вірний знак того, що майбутнє літо буде дощовим.

Раніше ми писали про те, що жителів Одеси і області зима не перестає дивувати аномальною погодою.

Незважаючи на те, що на календарі січень місяць, природа веде себе так, ніби настала весна. І хоча в Одеській області вже трохи похолодало, порівняно з початком зими, природа зуміла здивувати аномаліями.

Так, наприклад, у Болграді, що на півдні регіону, в січні по-весняному зазеленіли схили. Вони суцільно покриті свежевыросшей травою.

Там же серед зими зацвіла календула.

А на місцевому озері Ялпуг був помічені лебеді, які залишилися зимувати.

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Знімки були зроблені одеситом в четвер, 2 січня 2020 року.

Чоловік зазначив, що розквітли проліски практично біля будинку, а календула на вулиці Довгої.

За словами екологів, така природна аномалія може погано вплинути на ріст і цвітіння рослин навесні.

Нагадаємо, погода в Одесі різко зміниться, до чого готуватися

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