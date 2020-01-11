Оприлюднений свіжий прогноз погоди у Одесі та області на суботу, 11 січня
Про це передає Politeka.net, з посиланням на Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.
На протязі усього дня небо в Одесі буде вкрите хмарами. Без опадів.. Без істотних опадів.
Вітер вночі південно-західний, 5-10 м/с, вдень північно-західний, 9-14 м/с.
Температура вночі від 1 °С морозу до 1 °С тепла, вдень 6-8 °С тепла.
За Одеській області синоптики прогнозують хмарну з проясненнями погоду. Без істотних опадів. Вночі та вранці місцями туман.
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Вітер вночі південно-західний, 5-10 м/с, вдень північно-західний, 9-14 м/с, місцями пориви 15-17 м/с.
Температура вночі від 4 °С морозу до 1 °С тепла, вдень 4-9 °С тепла.
На автодорогах області вночі та вранці місцями туман, видимість 200-500 м.
У цей день вшановується пам'ять святих з Нікомидії. Наші пращури помітили, що погода в цей день вказує на погоду в липні майбутнього року. Якщо 10 січня будуть снігопади та завірюхи, то в липні будуть часті дощі. Якщо у цей день скирти хліба були вкриті інеєм, це теж був вірний знак того, що майбутнє літо буде дощовим.
Раніше ми писали про те, що жителів Одеси і області зима не перестає дивувати аномальною погодою.
Незважаючи на те, що на календарі січень місяць, природа веде себе так, ніби настала весна. І хоча в Одеській області вже трохи похолодало, порівняно з початком зими, природа зуміла здивувати аномаліями.
Так, наприклад, у Болграді, що на півдні регіону, в січні по-весняному зазеленіли схили. Вони суцільно покриті свежевыросшей травою.
Там же серед зими зацвіла календула.
А на місцевому озері Ялпуг був помічені лебеді, які залишилися зимувати.
Також ми писали, у другий день нового року в одеських дворах зацвіли проліски
Знімки були зроблені одеситом в четвер, 2 січня 2020 року.
Чоловік зазначив, що розквітли проліски практично біля будинку, а календула на вулиці Довгої.
За словами екологів, така природна аномалія може погано вплинути на ріст і цвітіння рослин навесні.
Нагадаємо, погода в Одесі різко зміниться, до чого готуватися
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