Як в казці

В Одесі у парку Шевченка зафіксували гори снігу

Про унікальне явище, коли в розпал теплою і безсніжною зими діти грають у сніжки, повідомляє інформаційний портал «Одесье життя».

На календарі другий місяць зими, проте снігу в Одесі ще не було.

У цьому випадку жителям не варто впадати у відчай, а прийти у парк Шевченка і насолодитися сніжком. Гори снігу зросли на галявині завдяки розташованій поруч ковзанці.

Одесити в захваті, особливо діти. Один одеський тато, чий чотирирічний син ніяк не міг відійти від холодної сніжної «дивини», навіть засмутився, що «не захопив з собою санки».

Снігу досить багато, і хоча він, звичайно, тане, все одно виходить – як у казці.

А тим часом синоптики повідомили про те, що в суботу, 11 січня, на протягом усього дня небо в Одесі буде вкрите хмарами. Без опадів.

Вітер вночі південно-західний, 5-10 м/с, вдень північно-західний, 9-14 м/с.

Температура вночі від 1 °С морозу до 1 °С тепла, вдень 6-8 °С тепла.

За Одеській області синоптики прогнозують хмарну з проясненнями погоду. Без істотних опадів. Вночі та вранці місцями туман.

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Знімки були зроблені одеситом в четвер, 2 січня 2020 року.

Чоловік зазначив, що розквітли проліски практично біля будинку, а календула на вулиці Довгої.

За словами екологів, така природна аномалія може погано вплинути на ріст і цвітіння рослин навесні.

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