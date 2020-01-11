В Одесі у парку Шевченка зафіксували гори снігу
Про унікальне явище, коли в розпал теплою і безсніжною зими діти грають у сніжки, повідомляє інформаційний портал «Одесье життя».
На календарі другий місяць зими, проте снігу в Одесі ще не було.
У цьому випадку жителям не варто впадати у відчай, а прийти у парк Шевченка і насолодитися сніжком. Гори снігу зросли на галявині завдяки розташованій поруч ковзанці.
Одесити в захваті, особливо діти. Один одеський тато, чий чотирирічний син ніяк не міг відійти від холодної сніжної «дивини», навіть засмутився, що «не захопив з собою санки».
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Снігу досить багато, і хоча він, звичайно, тане, все одно виходить – як у казці.
А тим часом синоптики повідомили про те, що в суботу, 11 січня, на протягом усього дня небо в Одесі буде вкрите хмарами. Без опадів.
Вітер вночі південно-західний, 5-10 м/с, вдень північно-західний, 9-14 м/с.
Температура вночі від 1 °С морозу до 1 °С тепла, вдень 6-8 °С тепла.
За Одеській області синоптики прогнозують хмарну з проясненнями погоду. Без істотних опадів. Вночі та вранці місцями туман.
Також ми писали, що в Одесі посеред зими зацвіли проліски.
Знімки були зроблені одеситом в четвер, 2 січня 2020 року.
Чоловік зазначив, що розквітли проліски практично біля будинку, а календула на вулиці Довгої.
За словами екологів, така природна аномалія може погано вплинути на ріст і цвітіння рослин навесні.
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