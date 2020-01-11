Туристи з Одеси застрягли в аеропорту Італії і вже 3 дні не можуть вилетіти додому

Як пише Politeka.net, про це повідомив на своїй сторінці у Фейсбук юрист - консультант Володимир Біленький, який розмістив на додачу фотографії, зроблені в аеропорту Неаполя.

Він повідомив, що близько 200 українців застрягли в аеропорту із-за проблем в авіаперевізника Ernest Airlines.

Згідно з інформацією компанії , всі рейси закінчуються 13 січня, проте вже 9 січня пасажири рейсів Неаполь-Київ і Рим-Одеса не змогли відлетіти додому. Їх кілька разів вивозили в автобусі до літака і повертали назад. Потім одеситам запропонувати проїхати в Неаполь, так як Рима вже вильотів не буде.

У компанії повідомили, що останній рейс в Україну з Італії буде саме з Неаполя, проте в очікуванні цього рейсу пасажири провели вже три доби в аеропорту і в довколишніх готелях.

За інформацією Володимира Біленького, Ernest Airlines вже дві доби не можуть вилетіти з Італії до Києва через борги авіакомпанії перед аеропортом «Київ» їм. Ігоря Сікорського.

«Багато хто вже зневірилися і купують квитки за свої гроші на інші рейси, які, до речі, коштують не дешево — 300-400 євро. Але є й такі, у кого немає можливості купити квитки, а представники авіакомпанії на зв'язок не виходять», - повідомив юрист.

Раніше ми писали, в Одесі невідомий чоловік погрожував підірвати аеропорт.

Як стало відомо, рано вранці в поліцію надійшов анонімний сигнал про те, що будівлі Міжнародного аеропорту, міськради та СБУ заміновані.

На місці працюють слідчо-оперативні групи, вибухотехніки, кінологи та працівники ДСНС, які перевіряють інформацію.

Про подробиці в аеропорту розповів екс-радник голови ГУНП в Одеській області Руслан Форостяк.

За його словами, невідомий чоловік заїхав на мікроавтобусі в аеропорт, збивши шлагбаум.

«Він був у балаклаві і куртці з написом «Совість». Чоловік почав кричати, що аеропорт заміновано. Його затримали, а інформацію перевіряють правоохоронці», - повідомив Форостяк.

Він зазначив, що всіх співробітників і відвідувачів з будівлі аеропорту екстрено евакуювали.

Нагадаємо, аеропорт Одеси зупинив роботу: зроблено екстрену заяву

Як повідомляла Politeka, НП в аеропорту Одеси: територію оточила поліція, люди в паніці

Також Politeka писала про те, в аеропорту Одеси сталося НП з літаком: не вдалося посадити, «терміново підняті екстрені служби»