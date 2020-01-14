У вівторок, 14 січня, в Одесссе більш двухсотен будинків залишаться без електрики

Така інформація з'явилася на сайті "Обленерго", пише Politeka.net

Причиною цього стануть ремонтні роботи, технічне обслуговування і монтаж обладнання. Електрика буде відсутня в Історичному центрі, на Черьомушках, Молдаванці, а також в районі Дачі Ковалевського, Золотого Берега і інших районів міста.

Світла не буде за наступними адресами:

1-я лінія

7, 124, 2/130, 128, 137, 139, 141, 142, 143, 145, 147, 224, 270

З 09:00 по 17:00

12-а Суворовська вулиця

9, 142/2 д, 1

З 09:00 по 17:00

14-я лінія 6-ої станції Люстдорфської дороги

Повністю

З 09:00 по 17:00

3-я лінія Лиманчик

6

З 09:00 по 17:00

3-я Суворовська вулиця

132, 135, 148, 161, 162, 163, 6/196, 175, 178, 179, 211, 223

З 09:00 по 17:00

30-я лінія

3, 5, 8, 18, 136, 138, 140, 144, 146, 149, 151, 153, 155, 157, 159, 209, 213, 219, 221, 222, 225, 230, 231, 245

З 09:00 по 17:00

5-а Суворовська вулиця

Повністю

З 09:00 по 17:00

9-а Лінія Дачі Ковалевського

12

З 09:00 по 17:00

вулиця Адмірала Лазарєва

65, 67, 71, 76, 77, 65/7, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 86, 88, 90

З 09:00 по 17:00

Олексіївська площа

11, 13

З 09:00 по 17:00

вулиця Буніна

20, 21, 22, 27, 28, 33, 16а, 29

З 22:00 по 09:00

Вокзальний провулок

5, 11, 25

З 09:00 по 17:00

вулиця Генерала Петрова

13, 15, 50, 50А, 74

З 09:00 за 19:00

вулиця Героїв Крут

12, 10а, 14а, 14, 16, 15А, 8а, 10

З 09:00 по 17:00

Грецька вулиця

33, 35

З 22:00 по 09:00

Дача Ковалевського вулиця

142, 103/4, 144, 144/1, 144/6, 144/3, 111-Н, 111/О, 103/13а13, 111/К, 103/18А, 103, 111-Л, 134, 103/17, 102, 142/5, 111/МУ, 132/А, 130, 144а, 103/13, 144/5, 111-Ф, 144/10, 103/18, 153/13, 119, 107, 103/5, 142/43, 103/6, 105, 103/3, 132А, 103/7, 103/14, 144/4, 103/2, 144/9, 103/1, 142а, 132, 103/16, 111/С

З 09:00 по 17:00

вулиця Катерининська

3133, 31/33, 24, 25, 26, 35

З 22:00 по 09:00

вулиця Космонавтів

15

З 09:00 по 17:00

вулиця Космонавтів

19/3, 21/4, 21/3, 17, 191, 19/2, 21/2, 21/1

З 09:00 за 19:00

вулиця Космонавтів

13, 11В, 13б, 13а

З 09:00 по 17:00

Червоний провулок

9, 7Б, 11, 7А

З 22:00 по 09:00

Манежний провулок

4

З 09:00 по 17:00

Горіхова вулиця

177, 196, 252

З 09:00 по 17:00

провулок Амундсена

1, 3, 5, 6

З 09:00 по 17:00

провулок Ковалевського

9

З 09:00 по 17:00

Пишоновская вулиця

1, 6

З 09:00 по 17:00

вулиця Просвіти

1/1, 150, 152, 154, 1/3, 156, 1/11, 1/24, 1/33165, 1\13203, 1/7, 160, 164, 166, 167, 169, 171, 173, 195, 197, 199, 201, 205, 207, 210, 212, 216, 218, 220, 246, 253, 254, 255

З 09:00 по 17:00

вулиця Рішельєвська

11

З 22:00 по 09:00

Садиковська вулиця

31

З 09:00 по 17:00

вулиця Складська

21

З 09:00 по 17:00

Товарний провулок

5, 6, 7, 8, 9, 11

З 09:00 по 17:00

вулиця Чернишевського

5, 7, 9, 11, 13, 15, 21, 23, 54, 58, 60, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 78, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100, 102, 104, 106, 108, 110, 112, 114, 116, 118, 120, 122, 124, 126, 128, 130, 122/124, 94А, 134А, 13а, 132, 134, 122124

З 09:00 по 17:00

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