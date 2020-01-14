В Одесі з 16 січня буде тимчасово змінено маршрут тролейбуса
Таку інформацію оприлюднили на офіційному сайті міста, пише Politeka.net
Зокрема, у зв'язку з роботами з благоустрою ділянок нового терміналу аеропорту з 16 січня до 31 березня вносяться тимчасові зміни до схеми руху тролейбусного маршруту № 14.
Тролейбус буде з'їжджати з Іванівського шляхопроводу на вулицю Святослава Ріхтера і доїжджати до площі Бориса Дерев'янка, а потім рухатися у зворотний бік.
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Раніше ми писали, пенсіонерки затіяли бійку у громадському транспорті на очах у пасажирів.
Бійку зафіксували на камери очевидці і розмістив в мережі.
Інцидент трапився днями в одеському тролейбусі, курсировавшем за маршрутом №7.
Спочатку між пасажирками зав'язалася словесна перепалка з нецензурною лайкою, яка переростала в справжню боротьбу.
Також ми писали, в Одесі водій маршрутки та пасажир вирішили з'ясувати стосунки за допомогою кулаків.
Конфлікт потрапив на камеру телефону очевидців і його оприлюднили в місцевому паблике. Инцидет стався в 201 маршрутці.
за Причиною словесної перепалки, яка переросла в бійку стала оплата за проїзд.
Маршрутник стверджував, що не отримав грошей за проїзд, а пасажир йому заперечував. Потім вона чоловіки і з автобуса, ймовірно для того, щоб продовжити спілкування з допомогою кулаків.
"Я тобі дав 10 гривень!", "Ти що, п*ц?", "Ти, старий піз*абол!", "Щоб ти, с*ка, за ці 7 рублів здох!", - кричали вони один одному.
Нагадаємо, на водопроводі в Одесі сталася масштабна аварія
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