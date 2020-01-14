У вівторок, 14 січня, багато жителів Одеси несподівано залишилися без води через поломку

Як пише Politeka.net, про тимчасове припинення подачі води повідомляє прес-служба філії «Інфоксводоканал».



«Сьогодні близько 11 години ранку в зв'язку з необхідністю проведення ремонтних робіт була тимчасово припинена подача води на вулицях Канатній, Малій Арнаутській, Пантелеймонівській, Бєлінського, В'ячеслава Чорновола та Складської», - йдеться в повідомленні.

Відновити подачу води у квартири одеситів, які проживають за вищезазначеними адресами, обіцяють в 19:00.

«Філія «Інфоксводоканал» приносить свої вибачення за тимчасово заподіяні незручності. Телефон для довідок: 705-55-05, 780-55-05, 093-17-00-155, 068-905-55-05 (цілодобово)», - зазначається на сайті.

Раніше ми писали про масштабну аварію на водогоні в Одесі, з вини якої 90 тисяч жителів залишилися без води. Про це повідомив представник в Одеській міській раді.

Повідомляється, що всього без водопостачання залишилися 3 житлових масивів на 42 вулиці. Ведуться роботи по відновленню функціонування водопроводу.

Також повідомлялося, жителі Сухого Лиману, який знаходиться під Одесою, вже тиждень сидять без води через чужих боргів.

Про критичну ситуацію розповіла мешканка дачного кооперативу Sue Prodan.

За словами жінки, водопостачання відсутнє вже 7 днів. При цьому місцеві мешканці, які вчасно сплачують за воду обурені тим, що їм пропонують оплачувати послуги за боржників.

«Накопичився борг, я б сказала, должище. І відключили всіх. Що робити тим, хто платив? Дуже просто! Або заплатите за боржників (і завжди потім платите), або ведіть самі собі трубу з Чорноморська», — пише вона.

Мешканка переконана, що такі відключення небезпечні для здоров'я їх дітей.

«Це **па. Червона немита **па наших дітей. Їм боляче і вони кричать. А скоро додасться розлад шлунка бруду, погано помитою їжі, якщо ми взагалі зможемо роздобути їжу. Тому що готувати ми не можемо», — пише Сью Prodan.

Нагадаємо, на водопроводі в Одесі сталася масштабна аварія

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