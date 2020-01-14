В Одесі колектори масово атакували дитячі садки, які розіслали фальшиві орієнтування, нібито від поліції

Як пише Politeka.net про це повідомила директор департаменту освіти і науки Одеси Олена Буйневич на своїй сторінці в Фейсбук.

«Нещодавно департамент піддався телефонної атаці колекторів… До щастя, спілкування з трьома вихователями дитячих садків одночасно охолодило їх бажання передзвонювати, сильні методи Макаренко, сильні. Але! Сучасні вишибали боргів вельми винахідливі: на пошти всіх дитячих садків міста поширили інформацію нібито від ГУНП про розшуку одного з завідувачів, «обвинуваченої» в страшному злочині», - написала чиновниця.

Вона зазначила, що одного з шанованих педагогів нафотошопили і розіслали учням.

«Ці люди не брали нічого у борг. Просто якимсь хамовитым недоумкам здається, що саме вони повинні вибити борг у свого колеги. Розумію, що ніяк не можу запобігти цю лавину безкарною нісенітниці, бентежить лише те, що вірять у неї. Чесно кажучи, люди подібної збоченій гілки цієї професії викликають огиду», - повідомила Буйневич і закликала одеситів фільтрувати інформацію і не вірити в подібні фейки

У коментарях користувачі мережі стали обговорювати ситуацію аріїв і ділиться своїм досвідом.

«Я з ними борюся вже майже три роки, голова пояснив, хто вони такі, перестали дзвонити, бо зрозуміли, що їх пошлють далеко і надовго :) їх боятися не варто, все має бути в рамках закону, ось і все, я теж брав жодного кредиту онлайн, а вони слабкі на розум та закони, шкода, що набирають туди хлопців студентів, яким треба трохи заробити, от і йдуть на будь-які методи»,

«Так, це факт! З мене так "вибили" чужий борг. Я працювала в педине тоді. Телефон відділу кадрів поставили на жорсткий передзвін (кожні п'ять хвилин), нібито я взяла гроші в кредит (хоча гроші взяла моя знайома, а мій телефон вказала їм взагалі без мого відома). Але кому це цікаво???»,

«Кошмар з яким ми на жаль живемо»,

«Мій знайомий теж написав номер телефону мій коли брав кредит, а потім зник і не платить нічого.

Після цього мені спочатку з банку телефонували , ввічливо спілкувались.

А потім зателефонували відморозки, сказали що борги викупив місцевий бандюк і тепер я йому повинна віддати всі гроші з відсотками.

На другий раз коли вони мені подзвонили , я перед розмовою сказала що включаю запис розмови , вони відразу поклали слухавку і більше не дзвонили", - пишуть одесити.

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