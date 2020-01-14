В Одеській області абсолютно збройне пограбування ювелірного магазину

Про це повідомляє «Думська»у вівторок, 14 січня (Щоб переглянути відео, доскролльте сторінку до кінця)

Пір інформацією видання, в місті Татарбунари Одеської області троє невідомих у балаклавах увірвалися в магазин і, погрожуючи працівникам пістолетом, забрали коштовності.

Як стало відомо, злочинці втекли на автомобілі «Ауді» темно-зеленого кольору з держномерами АА 18-76. Вони поїхали в напрямку сусідньої Сарати.

Правоохоронці розшукують грабіжників, для цього введені в дію плани «Перехоплення» і «Сирена».

Відзначимо, що поки у поліції ніяк не коментують інцидент.

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Так, на вулиці Разумовській в Одесі незнайомець підбіг до перехожого і зірвав з плеча сумку.

57-річний потерпілий звернувся в поліцію.

Копи недалеко від місця події помітили підозрюваного. Його затримали та вилучили сумку з речами потерпілого.

Встановлено, що 26-річний зловмисник кілька місяців тому звільнився з місць позбавлення волі, де відбував покарання за грабіж та шахрайство.

Крім того жертвою злодія стала молода мама з дитиною.

Поки жінка годувала малюка, зловмисник витягнув з коляски мобільний телефон і кинувся бігти.

Інцидент стався на одній з вулиць Приморського району.

Потерпілу, яка кликала на допомогу, почули поліцейські, які проходили неподалік.

Вони кинулися за правопорушником і затримали його. У відділі поліції 39-річний чоловік зізнався, що зважився на злочин, розуміючи, що потерпіла з дитиною на руках не змогла його наздогнати.

Ще один випадок крадіжки, на цей раз в супермаркеті стався днями.

Чоловік набрав з полиць товару на суму близько 1400 гривень і не розрахувався на касі.

На місці адміністратор магазину вказав поліцейським охорони на чоловіка, який нахабно намагався винести за межі каси неоплачений товар.

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