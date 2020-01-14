Таке можливо тільки в Одесі

В одеському парку жителі грають у сніжки і ліплять сніговиків, не дивлячись на те, що снігопаду не було

Відповідні знімки розмістили місцеві ЗМІ.

На вихідних в Одесі було по-весняному тепло і сонячно. Тим не менш в парку Шевченка на одному з дитячих майданчиків виросли величезні гори снігу.

Батьки разом з дітьми стали грати в снігу, встигли зліпити сніговиків і навіть намагалися облаштувати снігову гірку для самих маленьких.

Як виявилося, з катка, який розташований в Лунапарку, зчищають верхній, покромсаный леза ковзанів, шар ось такого снігу. Його вивозять на дитячий майданчик поруч, щоб порадувати дітей.

Раніше ми вже писали, що в Одесі серед зими зацвіли проліски.

Знімки були зроблені одеситом в четвер, 2 січня 2020 року.

Чоловік зазначив, що розквітли проліски практично біля будинку, а календула на вулиці Довгої.

За словами екологів, така природна аномалія може погано вплинути на ріст і цвітіння рослин навесні.

Тим часом, в Одеській області слідом за пролісками виросли гриби.

Аномальне для січня місяця явище зафіксували в Національному природному парку «Тузловськие лімані», 9 січня.

Ще про одну аномалії ми повідомляли раніше. А саме, 7 січня, на Різдво, недалеко від Татарбунар на одному з найбільших курганів Бессарабії розцвіли весняні червонокнижні первоцвіти.

«Несподівано для себе, недалеко від кургану, виявили дивне явище для цієї пори року – цвітіння пізньоцвіту анкарського, унікального рослини з Червоної книги України. По місцевому його називають – брандушки», - написав на своїй сторінці у Фейсбуці біолог Іван Русев.

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