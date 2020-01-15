Найсильніший туман не дозволяє приземлятися літакам в одеському аеропорту

Про це повідомляє місцеве видання "Думська", у середу, 15 січня.

Згідно з інформацією, Boeing 737-800, який прямував з єгипетського Шарм-ель-Шейха не став ризикувати і пішов у зону очікування. Незабаром літак відправився у "Бориспіль", так як посадка в таких погодних умовах була неможливою.

У той же час прес-служба одеського аеропорту пояснила, що туман був такий густий, що видимість становила лише 100 метрів.

Крім того, були скасовані всі рейси зі Стамбула. Борт з Тель-Авіва теж тимчасово скасували.

Наголошується, що крижаний туман при температурі повітря мінус 2 градуси за Цельсієм є великою проблемою для льотчиків. Видимість у зоні посадки становить не більше 200 метрів, вертикальна видимість - не більше 60 метрів.

А тим часом синоптики повідомили, що погода в Одесі порадує жителів плюсовою температурою.

Згідно з прогнозом, в середу, 15 січня, в Одесі очікуватиметься мінлива хмарність. Без істотних опадів. Вночі та вранці туман.

Вітер південно-східний, 5-10 м/с.

Температура вночі 0-2 °С тепла, вдень 5-7 °С тепла.

За Одеській області - мінлива хмарність. Без істотних опадів. Вночі та вранці місцями туман.

Вітер південно-східний, 5-10 м/с.

Температура вночі від 3 °С морозу до 2 °С тепла, вдень 2-7 °С тепла.

На автодорогах області вночі та вранці місцями туман, видимість 200-500 м.

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