Найсильніший туман не дозволяє приземлятися літакам в одеському аеропорту
Про це повідомляє місцеве видання "Думська", у середу, 15 січня.
Згідно з інформацією, Boeing 737-800, який прямував з єгипетського Шарм-ель-Шейха не став ризикувати і пішов у зону очікування. Незабаром літак відправився у "Бориспіль", так як посадка в таких погодних умовах була неможливою.
У той же час прес-служба одеського аеропорту пояснила, що туман був такий густий, що видимість становила лише 100 метрів.
Безсоромна фаворитка Кіркорова влаштувала відверту фотосесію прямо у ванній: «Ух, гаряче»
Сєдокова в невидимому міні показала, чим полонила молодого коханця: «Навіть Нікітюк не стрималася»
Дочка Потапа без штанів покрутилася і потрясла соковитими формами: ні краплі збентеження
Кароль залишилася без штанів заради пікантної фотосесії на підлозі: "Тепер соромно в очі дивитися"
Крім того, були скасовані всі рейси зі Стамбула. Борт з Тель-Авіва теж тимчасово скасували.
Наголошується, що крижаний туман при температурі повітря мінус 2 градуси за Цельсієм є великою проблемою для льотчиків. Видимість у зоні посадки становить не більше 200 метрів, вертикальна видимість - не більше 60 метрів.
А тим часом синоптики повідомили, що погода в Одесі порадує жителів плюсовою температурою.
Згідно з прогнозом, в середу, 15 січня, в Одесі очікуватиметься мінлива хмарність. Без істотних опадів. Вночі та вранці туман.
Вітер південно-східний, 5-10 м/с.
Температура вночі 0-2 °С тепла, вдень 5-7 °С тепла.
За Одеській області - мінлива хмарність. Без істотних опадів. Вночі та вранці місцями туман.
Вітер південно-східний, 5-10 м/с.
Температура вночі від 3 °С морозу до 2 °С тепла, вдень 2-7 °С тепла.
На автодорогах області вночі та вранці місцями туман, видимість 200-500 м.
Нагадаємо, масове мінування стрясає Одеси: тисячі людей в небезпеці, кадри з місця
Як повідомляла Politeka, телефонні терористи з новою силою взялися за Одеси
Також Politeka писала, десятки людей опинилися в епіцентрі ПП в Одесі, з'їхалися всі служби: що відбувається