В одній з одеських шкіл вчителька побила учня

Як пише Politeka.net, інцидент стався в приватній школі "Інтерактив", яка знаходиться на селищі Котовського. Про це на сторінках соцмереж розповіла мати потерпілого учня Наталія Гункинова і виклала відповідні кадри. (Щоб переглянути відео, доскролльте сторінку до кінця).

Жінка розповіла що її восьмирічний син, учень цієї школи, під час уроку попросився в туалет, однак викладач не дозволила вийти. Тоді хлопчик не витримав і сам вийшов з класу. Вчителька вигнала дитини, а потім побила його у дворі школи. Побиття зафіксували камери зовнішнього відеоспостереження.

Після інциденту школяр почав скаржитися на болі в животі.

За словами матері, її синові нещодавно робили операцію, а після того, як його побив вчителька, лікарі поставили діагноз "забиття паху".

Коли мати звернулася до керівництва школи, щоб отримати вибачення, з'ясувалося, що вчительку звільнили, тому ні вибачатися, ні компенсувати моральні втрати ніхто не збирається.

Звернемо увагу, що в класі, де навчається хлопчик, тільки вісім учнів. А вартість навчання у цій приватній школі коштує 9 тисяч гривень на місяць, плюс батьки додатково платять за вступ до школи і факультативні заняття.

У коментарях користувачі мережі миттєво включилися в бурхливе обговорення інциденту. Багато обурені поведінкою викладача, проте знайшли і такі, хто став на її захист, стверджуючи, що діти самі провокують своїм зухвалим поеведение.

« Що це за ставлення викладача до дитини?! Як ніби не вчитель, ханыга з підворіття. Тим більше за такі гроші, що люди платять за цю так звану "школу",

«Навіть якщо і винен в чому-то дитина карати мають право батьки а що вона собі думає директор теж покриває тому що репутація установи ну я сподіваюся написали заяву на її директора і ще питання це хтось знімав або камера відео спостереження»,

«Відео випадково побачили. На скарги дітей що на них там кричать, смикають за вуха, закривають в туалеті і вимикають світло. Батьки не особливо реагували, так не вірили»,- пишуть в мережі.

К сожалению у нас чп, учились в частной школе Интерактив, и вот как издеваются там учителя над нашими детьми! К сожалению директор школы Александр Васильевич прокомментировал : « мы разговаривали с юристами и видео ускоренно, ну и преподаватель не бьет ребенка коленом в пах»? Руки у меня до сих пор трясутся! Gepostet von Natalia Gynkinova am Freitag, 10. Januar 2020

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