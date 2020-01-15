В центрі Одеси від старовинного будинку відвалився шматок фасаду і влучив прямо в голову дівчині, яка проходила повз в цей момент

Як пише Politeka.net, пригода сталася на вулиці Успенській, 10.

Про це розповіла родичка постраждалої Катерина Агафонова-Доброєр на своїй сторінці в Facebook.

За її словами, коли дівчина проходила по Успенської, вона почула шум і спробувала втекти від будівлі. Але відвалився шматок карниза, загальмувавши від удару об балкон, впав прямо на неї.

«Завдяки цьому удар був не такий сильний, як міг би бути. Вона втратила свідомість, розсікла голову», - зазначила родичка.

Тим часом, очевидці одразу викликали швидку допомогу і потерпілу відвезли в лікарню.

Також про подію повідомили в поліцію, проте невідомо, чи понесе хтось відповідальність за це.

«Ми ходимо під цими будинками кожен день, з дітьми, колясками. Часто автомобілі паркуються так, що на безпечну відстань від будинку відійти просто немає можливості.

Бережіть себе - надягайте шоломи», - додала в укладенні жінка.

В коментарях під постом , одесити висловили обурення, зазначивши, що це не перший випадок обвалення, також побажали якнайшвидшого одужання потерпілої.

«Тихий жах. Ось так йдеш по своїх справах, а на голову будівля сиплеться...а якщо дитина маленька , на нього впаде....Сестрі якнайшвидшого одужання!»,

«На жаль більшість будинків старого фонду (центр міста) становлять небезпеку обвалення :( Якщо будинок належить ОСББ, то ремонтом і відновленням таких будинків повинен займатися керуючий даного ОСББ, якщо будинок належить Жеку (А зараз це керуючі компанії), то вони відповідають за стан будинку, але тільки на папері. Добитися від них будь-яких робіт практично не можливо. Тільки через суд :( . Сестрі якнайшвидшого одужання!»,

«Також на цій вулиці майже постраждав у минулому році син, впало поруч і то завдяки тому, що кішка була на тротуарі, довелося обходити.- пишуть в мережі.

Нагадаємо, на молоду жінку з малюком на руках обвалився шматок балкона.

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