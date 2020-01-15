Увечері у вівторок, 14 січня, щільний туман оповив Одесу

І не дивлячись на те, що туман створив чимало труднощів для водіїв автомобілів, для фотолюбителів це стало черговим приводом зробити відмінні фотографії одеських пейзажів.

Фоторепортаж історичній частині міста показав інформаційний портал УСИ.

На кадрах видно, як перехожі ходять в молочній імлі, будівлі схожі на будинки-примари, а час ніби завмерло.

При цьому нічні вулиці туман оповив настільки сильно, що зробив місто практично невидимим.

Тим часом синоптики повідомили, що в середу, 15 січня, в Одесі також буде туманно.

Згідно з прогнозом, в місті очікуватиметься мінлива хмарність. Без істотних опадів. Вночі та вранці туман.

Вітер південно-східний, 5-10 м/с.

Температура вночі 0-2 °С тепла, вдень 5-7 °С тепла.

По Одеській області - мінлива хмарність. Без істотних опадів. Вночі та вранці місцями туман.

Вітер південно-східний, 5-10 м/с.

Температура вночі від 3 °С морозу до 2 °С тепла, вдень 2-7 °С тепла.

На автодорогах області вночі та вранці місцями туман, видимість 200-500 м.

В патрульній поліції нагадують водіям, що головне наслідок туману – істотне зниження видимості, туман негативно позначається на безпеці, провокуючи підвищений ризик створення аварійних ситуацій на дорогах.

«Водії, дотримуйтесь безпечної дистанції, не перевищуйте швидкість руху, утримуйтеся від різкого гальмування, порушень правил обгону, маневрування. Крім того, рухайтеся лише з увімкненими габаритними вогнями, ближнім світлом або протитуманними фарами», — відзначають в патрульній поліції.

Пішоходам слід утриматися від різкого виходу на проїжджу частину, навіть на переходах, оскільки не завжди водій з-за щільного туману встигає відреагувати на сигнал світлофора і дорожню ситуацію.

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