На днях невідомі розбили скло і проникли в автомобіль, який належить прокурору Одеської області Вихору Максиму

Про це повідомив активіст Костянтин Цховребашвили в Фейсбук, пише

Politeka.net

За словами громадського активіста, зловмисники проникли в багажник автомобіля марки Вольво, що конкретно вкрали, не повідомляється. Також він зазначив, що це вже другий випадок за місяць.

Треба відзначити, що в поліції підтвердили інформацію про напад, при цьому уточнивши, що з авто нічого не пропало.

«Заяву прокурор не писав, оскільки крадіжки не , але скла, дійсно, йому били», — повідомили в поліції.

Звернемо увагу, що згідно декларації прокурор Максим Вихор особистих автомобілів не має.

Раніше ми писали, в Одесі соратнику Труханова спалили позашляховик і магазин.

Як стало відомо, власником спаленого магазину є найближчий соратник мера Одеси Геннадія Труханова Олександр Ахмеров.

Пожежа в магазині чаю та кави «Купаж», який розташований на вулиці Сегедській, спалахнув близько 6 ранку.

Очевидці розповіли, що перед загорянням бачили, як двоє невідомих чимось облили торговий павільйон.

Вдень раніше очевидці бачили, як припаркований позашляховик підпалили за допомогою пляшки з запальною сумішшю.

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