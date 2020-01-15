На днях невідомі розбили скло і проникли в автомобіль, який належить прокурору Одеської області Вихору Максиму
Про це повідомив активіст Костянтин Цховребашвили в Фейсбук, пише
За словами громадського активіста, зловмисники проникли в багажник автомобіля марки Вольво, що конкретно вкрали, не повідомляється. Також він зазначив, що це вже другий випадок за місяць.
Треба відзначити, що в поліції підтвердили інформацію про напад, при цьому уточнивши, що з авто нічого не пропало.
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«Заяву прокурор не писав, оскільки крадіжки не , але скла, дійсно, йому били», — повідомили в поліції.
Звернемо увагу, що згідно декларації прокурор Максим Вихор особистих автомобілів не має.
Раніше ми писали, в Одесі соратнику Труханова спалили позашляховик і магазин.
Як стало відомо, власником спаленого магазину є найближчий соратник мера Одеси Геннадія Труханова Олександр Ахмеров.
Пожежа в магазині чаю та кави «Купаж», який розташований на вулиці Сегедській, спалахнув близько 6 ранку.
Очевидці розповіли, що перед загорянням бачили, як двоє невідомих чимось облили торговий павільйон.
Вдень раніше очевидці бачили, як припаркований позашляховик підпалили за допомогою пляшки з запальною сумішшю.
Нагадаємо, у центрі Одеси підпалили авто екс-регіонала, фото
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